ATLETICA / La società di Mondovì protagonista tra pista, montagna e strada

Fine settimana ricco di impegni e risultati per l’Atletica Mondovì, protagonista su più fronti tra pista, montagna e strada.

A Bra, sulla pista di “Madonna dei Fiori”, si è disputato il 6° Trofeo “Attilio Bravi”, valido anche per l’assegnazione dei titoli provinciali Ragazzi. La società monregalese si è presentata come di consueto in forze, ottenendo risultati di rilievo. In evidenza i titoli provinciali conquistati da Federico Bruno nei 60 metri Ragazzi (7”99), da Giacomo Renesto e da Soraya Musso, dominante nei 1.000 metri Ragazze con 3’28”54. Ottima prova di squadra nei 60 con Lorenzo Ferracane secondo e buoni piazzamenti anche per Garello.

Tra gli Assoluti successo per Alessandro Bedeschi nei 100 metri, con Federico Lisa terzo in 11”22. Da segnalare anche il buon esordio stagionale di Sole Sigaudo nei 300 (42”11) e la prestazione di Riccardo Prette negli 800 (1’54”13), vicino al minimo per i Campionati Italiani U20.

Numerosi i piazzamenti nelle categorie giovanili, con prestazioni significative sia nella velocità sia nel mezzofondo, a conferma della profondità del vivaio monregalese.

Sempre nel fine settimana si è gareggiato anche a Ovada, in condizioni meteo difficili, dove Tommaso Pibiri ha conquistato un secondo posto nei 200 metri in 22”37, seguito da Mattia Tagliapietra, mentre Tiziana Traverso ha fatto registrare il proprio personale negli 800 in 2’21”65.

Domenica Revello ha ospitato i Campionati Italiani di corsa in montagna “Mountain Classic”: buona prova per Alice Rosa Brusin, quinta tra le Junior sui 6,5 km con il tempo di 36’40”, a ridosso del podio e in attesa delle convocazioni per gli Europei in Slovenia.

Infine, buoni riscontri anche dalle gare su strada. Alla Maratona dell’Isola d’Elba Simone Papaleo ha chiuso 58° assoluto, mentre alla “Tuttadritta” di Torino folta partecipazione monregalese guidata da Marco Testino, 108° in 35’38”, con diversi piazzamenti di categoria e buone prestazioni complessive del gruppo.