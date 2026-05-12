A Bra si chiude “Il corpo e la macchina”: il gran finale del ciclo sulla cultura digitale sarà dedicato al gaming

Dopo aver attraversato i temi dei social media e dell’intelligenza artificiale, “Il corpo e la macchina” arriva alla sua conclusione scegliendo di confrontarsi con uno degli spazi più centrali e discussi dell’esperienza contemporanea: quello dei videogiochi.

Bra ospita infatti oggi e domani l’ultimo capitolo del progetto dedicato alla cultura digitale contemporanea, promosso dal Centro Steadycam dell’Asl CN2, con un percorso che mette al centro il rapporto tra gaming, benessere, relazioni e consapevolezza.

Ad accompagnare gli appuntamenti è Francesco Bocci, psicologo, psicoterapeuta e analista adleriano, ideatore della Video Game Therapy®, approccio che utilizza il videogioco come strumento di dialogo, auto-esplorazione e crescita personale.

Nel pomeriggio di oggi si , nella Sala Conferenze Arpino di Bra, il laboratorio immersivo rivolto agli studenti delle scuole superiori, andato sold out, dedicato a emozioni, competenze e limiti legati al gaming.

L’appuntamento centrale sarà questa sera alle 20.45 al Movicentro di Bra, con la serata pubblica aperta alla cittadinanza dedicata al rapporto tra videogiochi e benessere psicologico. Un’occasione per approfondire sia gli aspetti che possono favorire crescita e consapevolezza sia le situazioni in cui il rapporto con il gioco rischia di diventare problematico. Per l’incontro sono ancora disponibili alcuni posti.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di superare letture esclusivamente allarmistiche del gaming, cercando invece di comprendere come il videogioco possa diventare anche uno spazio relazionale capace di far emergere emozioni, fragilità, dinamiche identitarie e competenze.

Domani il percorso si concluderà con la formazione per docenti e operatori. L’appuntamento, previsto alle 14.30 nella Sala Conferenze Arpino, sarà rivolto agli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e a chi lavora quotidianamente con adolescenti e giovani. Un modulo operativo quasi sold out che offrirà strumenti educativi, consigli pratici e proposte utilizzabili nei contesti scolastici e formativi.

Tutti gli eventi sono gratuiti e prevedono l’iscrizione attraverso i form disponibili sul sito del Centro Steadycam: https://centrosteadycam.it/gaming-e-benessere/