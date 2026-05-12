Bra, in corso di realizzazione vasca di laminazione per lo smaltimento delle acque meteoriche

Proseguono a Bra i lavori per la realizzazione della vasca di laminazione per lo smaltimento delle acque meteoriche nella zona di via Milano e via Cacciatori delle Alpi.

Attualmente sono in corso gli scavi per l'alloggiamento delle tubazioni di adduzione e scarico nonché gli sbancamenti per la realizzazione della vasca di laminazione inclinata, che recepirà le acque meteoriche e di scolo, per poi convogliarle gradualmente nel recettore idrico esistente nell’area. La vasca volano con recupero dell'acqua meteorica rappresenta una valida soluzione ingegneristica e di sostenibilità ambientale, che consente sia la gestione del rischio idraulico (accumulo temporaneo durante le piogge intense), sia il riutilizzo della risorsa idrica intercettata per consentire l'irrigazione delle aree verdi soprastanti contribuendo pertanto all'invarianza idraulica finale.

L'intervento, interamente finanziato con fondi comunali, permetterà di risolvere i problemi di allagamento dei piani bassi della zona, accumulando l'eccesso di acqua piovana per quasi 600 metri cubi di capacità, e rilasciandolo in fogna senza creare sovraccarico sulla rete