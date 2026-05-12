"La leadership che ispira": Confapi Cuneo chiude il ciclo di incontri "Impresa futura"

Si conclude venerdì 15 maggio, presso la sede di Confapi Cuneo in corso Nizza 16, il ciclo “Impresa Futura – Strumenti e strategie per crescere nel nuovo mercato”, un percorso iniziato nel novembre 2025 che ha accompagnato centinaia di imprenditori verso una gestione più consapevole, innovativa e sostenibile dell’impresa, dalla sostenibilità ambientale all’intelligenza artificiale passando per passaggio generazionale e valorizzazione dei talenti.

L’ultimo appuntamento, dal titolo “La leadership che ispira”, è dedicato a uno dei temi più strategici per le PMI che guardano al futuro: la capacità di guidare persone e processi con visione, energia e valore. Un processo dinamico e relazionale, capace di valorizzare le differenze generazionali e culturali, confrontare modelli ed esperienze trasformandole in una leva di innovazione e crescita delle performance all’interno di aziende e organizzazioni.

Ad aprire i lavori il presidente di Confapi Cuneo, Massimo Marengo, con una riflessione sul ruolo della leadership nelle imprese del territorio e sul significato del percorso svolto.

Il programma prevede inoltre i contributi di: Monica Vittone, consulente aziendale di OSM che parlerà di “Leadership come sinonimo di responsabilità”. A seguire Davide Bima, direttore generale del Cuneo Volley, che ha contribuito a costruire una realtà che in pochi anni ha fatto tornare la Granda in SuperLega, la massima serie italiana, arrivando addirittura a vincere un campionato di club internazionale a Dubai pochi mesi fa. Bima parlerà “Del ruolo del direttore generale all’interno di un’azienda”.

Sarà poi la volta di due esperti di settore, due voci di riferimento: Stefano Zordan, ceo dell’Adriano Olivetti Leadership Institute di Ivrea, e Adriano Vico, Ceo di Nord Ovest Service e vicepresidente Hilform. Due figure di spicco del panorama manageriale italiano, capaci di contribuire al dibattito con due prospettive complementari e di grande impatto.

Zordan rappresenta una delle voci più autorevoli nel campo della leadership adattiva. La sua visione, ispirata al pensiero olivettiano, mette al centro l’evoluzione delle persone e dei territori come leva strategica per la competitività delle imprese. Il suo intervento offrirà agli imprenditori una prospettiva rara: come costruire organizzazioni che non solo performano, ma generano valore sociale, culturale e comunitario. Strumenti di intervento in grado di portare le persone al di fuori della loro confort zone per affrontare le sfide più difficili.

Vico porterà invece l’esperienza concreta di chi guida progetti complessi e di lunga durata, dove la leadership non è solo visione, ma capacità di esecuzione, disciplina e responsabilità. La sua testimonianza mostrerà come una guida solida e coerente possa trasformare un’impresa nel tempo, mantenendo rotta, motivazione e qualità anche nei percorsi più impegnativi.

Due approcci diversi, ma un messaggio comune: la leadership è un atto di responsabilità verso le persone e verso il futuro dell’impresa. Tra le testimonianze di imprenditori che con una forte guida hanno portato le loro aziende.

Porterà la propria testimonianza Oscar Giordano, presidente di Giordano Global, gruppo leader nella produzione di componenti e attrezzature in plastica per il settore avicolo e veterinario.

Modera l’incontro Chiara Carlini, direttrice di Confapi Cuneo.

“Impresa Futura” si chiude con un appuntamento che sintetizza perfettamente lo spirito del progetto: offrire alle imprese strumenti concreti, visioni innovative e testimonianze autentiche per affrontare un mercato in continua trasformazione.

Per info: meeting@confapicuneo.it Informazioni: 0171/601.977