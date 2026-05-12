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Eventi | 12 maggio 2026, 12:27

Centallo, il 15 maggio il concerto "Da Zero a... 100"

L'evento è organizzato dalla sezione locale Avis

Centallo, il 15 maggio il concerto &quot;Da Zero a... 100&quot;

Venerdì 15 maggio, la sezione Avis  di Centallo propone, con il patrocinio comunale, un concerto omaggio al cantautorato italiano, portato sul palco, con voce e strumenti, dalla Compagnia Corrado Leone & Friends dal titolo "Da Zero a... 100".

L'appuntamento è al Pala CRF in Piazza Don Gerbaudo in Centallo alle ore 21:00.

L'ingresso è libero a tutti e gratuito. La sezione Avis di Centallo invita la cittadinanza a partecipare numerosa. 

Per informazioni si può contattare  Vilma Monasterolo al 379 3029325. 

Ringraziando anticipatamente e rimanendo a disposizione per ulteriori dettagli, porgo cordiali saluti.

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