Centallo, il 15 maggio il concerto "Da Zero a... 100"

Venerdì 15 maggio, la sezione Avis di Centallo propone, con il patrocinio comunale, un concerto omaggio al cantautorato italiano, portato sul palco, con voce e strumenti, dalla Compagnia Corrado Leone & Friends dal titolo "Da Zero a... 100".
L'appuntamento è al Pala CRF in Piazza Don Gerbaudo in Centallo alle ore 21:00.
L'ingresso è libero a tutti e gratuito. La sezione Avis di Centallo invita la cittadinanza a partecipare numerosa.
Per informazioni si può contattare Vilma Monasterolo al 379 3029325.
Ringraziando anticipatamente e rimanendo a disposizione per ulteriori dettagli, porgo cordiali saluti.