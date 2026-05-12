Cuneo, al Teatro Toselli lo spettacolo People – Popoli”

Mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, alle ore 21.00, al Teatro Toselli di Cuneo andrà in scena lo spettacolo “People – Popoli”, che vedrà esibirsi insieme sul palco gli allievi musicisti del Conservatorio Ghedini e gli allievi del laboratorio “Amo e scopro il teatro” di Officina Santachiara.

Lo spettacolo nasce dalla collaborazione tra i due enti, con l’obiettivo di creare occasioni di sperimentazione e incontro tra i linguaggi espressivi della musica e del teatro.

“People – Popoli” è un viaggio teatrale poetico e sorprendente alla scoperta della diversità, dell’identità e della ricchezza dei popoli del mondo. Dalla riflessione sull’essere individui all’interno di una comunità fino al racconto simbolico della Torre di Babele, lo spettacolo intreccia ironia, emozione e fantasia per celebrare il valore delle differenze e la ricchezza delle diversità.

Il tutto sarà accompagnato dalla musica dal vivo, eseguita dagli allievi dei corsi propedeutici del Conservatorio G.F. Ghedini di Cuneo.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Apertura porte: ore 20.30.