Cuneo, lunedì 18 maggio la presentazione de "#ciparliconMc?"

Il Lions Club di Cuneo ospita la presentazione del libro di Alessandro Romano “#Ci parli con Mc? 25 anni di McDonald’s in Granda”, Lunedì 18 maggio alle ore 20.45, presso la sala tricolore del Memoriale Cuneense dell’ANA – Sezione di Cuneo, in Viale Vecchia Stazione a Cuneo.

L’evento sarà moderato dalla giornalista Nadia Muratore.

“Il Lions Club da sempre rappresenta un punto di riferimento importante per il territorio, grazie all’impegno concreto nel promuovere iniziative culturali, sociali e di servizio a favore della comunità. Credo sia fondamentale sostenere momenti di incontro e confronto come questo, capaci di valorizzare esperienze imprenditoriali, che hanno saputo crescere insieme alla nostra provincia, creando lavoro, formazione e opportunità per tanti giovani. Questo libro racconta non soltanto una storia aziendale, ma anche un percorso umano fatto di relazioni, sacrifici e attenzione verso il territorio: valori che meritano di essere condivisi e raccontati”, dichiara il Presidente Lions Club Cuneo, l'avvocato Noemi Mallone.

Per ogni copia del libro venduta, 5 euro saranno devoluti ai progetti della Family Room di Alessandria - Casa Ronald McDonald Italia ETS e ad altre iniziative di assistenza sociale promosse da associazioni del territorio cuneese.

L’ingresso sarà libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.