Enoteca del Barolo, doppio TastyLab dedicato a miele, Robiola e zafferano

Doppio appuntamento domenica 24 maggio all’Enoteca Regionale del Barolo con i TastyLab, i laboratori di assaggio guidati dedicati ai prodotti della filiera corta delle Langhe.

Alle ore 11.30 e alle 16, con ingresso da via Collegio Barolo, i partecipanti potranno scoprire la dolcezza del miele bio, la delicatezza della Robiola di Cherasco e la nota sottile e persistente dello zafferano, attraverso un percorso sensoriale attento alle origini, alle stagioni e alle lavorazioni dei prodotti.

La partecipazione è gratuita ma richiede prenotazione obbligatoria sul sito www.enotecadelbarolo.it.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Local is Tasty 2.0”, finanziato con i fondi dello Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027 (Intervento SRG07.1), che per tutto il 2026 coinvolge 11 aziende del territorio in una serie di appuntamenti volti a valorizzare i prodotti locali nel cuore delle Langhe.

Per maggiori informazioni e per consultare il calendario completo dei TastyLab è possibile contattare il numero 388.6262864 o visitare il sito dell’Enoteca.