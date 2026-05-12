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Eventi | 12 maggio 2026, 16:30

Le Acli provinciali cuneesi danno il benvenuto al neo affiliata Associazione Culturale "Kachupa"

Importante progetto "Lidiya Koycheva & Balkan Orkestra", che unisce nella musica i Balcani e il Mediterraneo

Le Acli provinciali cuneesi danno il benvenuto al neo affiliata Associazione Culturale &quot;Kachupa&quot;

Si è recentemente affiliata alle Acli provinciali cuneesi l'Associazione Culturale Kachupa del presidente Davide Borra, depositaria del progetto musicale "Lidiya Koycheva & Balkan Orkestra". 

Musica, solidarietà, sviluppo e integrazione: questo il segreto dei Kachupa, band piemontese da anni in giro per il mondo “sopra un carretto pieno di pentole e tamburi”.

Vincitori di diversi premi nazionali e internazionali, i Kachupa annoverano fra i loro componenti la cantante Lidiya Koycheva, artista bulgara con una voce potente e magnetica, che emoziona e unisce con sonorità mediterranee e influenze contemporanee, nel suo progetto «Lidiya Koycheva & Balkan Orkestra».

Dopo un tour europeo di grande successo nel 2025, Lidiya Koycheva porta nel tour 2026 il nuovo spettacolo "Jovano" in importanti festival in Italia, Polonia, Francia, Spagna e Germania. 

Nello spirito aclista dell’inclusione, della solidarietà della musica come convivialità e amicizia fra i popoli, il gruppo Kachupa farà parte delle Acli cuneesi, salutato con amicizia dal presidente provinciale Elio Lingua e dalla presidenza.

C.S.

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