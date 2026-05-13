Volley Busca vola in serie C, la festa e un tour speciale per le campionesse [VIDEO]

Le ragazze del Volley Busca vincono il campionato di serie D e passano in C ed è festa.



A celebrare il risultato di una stagione notevole è stato Marco Gallo, che ha ospitato le campionesse ieri sera, martedì 13 maggio, aprendo loro le porte della sua clinica MGO Odontoiatria a Busca, che negli ultimi 7 anni è diventata sponsor dell'associazione sportiva.





Un'occasione per le ragazze anche di conoscere da vicino, grazie allo staff presente, l'attività e gli spazi in cui questa si svolge con un tour immersivo esclusivo per le ragazze protagoniste per una sera su un “campo” a loro sconosciuto.





Le campionesse sono state accompagnate anche dai vertici della società, il presidente Valter Rosso e il direttore generale Davide Bima, insieme al coach Massimo Lamberti.





“Vincere un campionato aiuta, sia gli atleti che gli sposor, motiva a continuare in quella direzione”, ha commentato Marco Gallo.

Da fondatore a sponsor un percorso nel segno della continuità e fiducia. Fu, infatti, proprio Gallo insieme ad altri soci a fondare la società nel 1988 credendo nella pallavolo e ottenendo risultati brillanti con la squadra maschile fino ad oggi con la promozione in serie C della femminile. Per 13 anni Gallo ne fu il presidente, passando poi il testimone a Valter Rosso, mantenendo sempre sulla panchina coach Lamberti, riconfermato anche per la prossima stagione.



Soddisfatto e orgoglioso, sia del legame con lo sponsor principale sia della squadra, Lamberti ha detto:“Per me Marco è un grande amico, un fratello. Abbiamo visto la società crescere – ha ricordato -. Oggi chiudiamo una stagione di alto livello, paragonabile solamente alla prima squadra maschile, quindi siamo pronti per il nuovo campionato in serie C – ha concluso -”.





Altrettanto grati ed entusiasti il presidente Rosso, che a Gallo deve “il sorriso per aver sostenuto la squadra permettendole di raggiungere la vittoria del campionato”, e il direttore generale Davide Bima che ha sottolineato la bravura delle sportive “per non aver mai perso se non una partita”.



Le congratulazioni alla squadra per l'ottimo risultato sono giunte infine dall'Amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Ezio Donadio e dall'assessora alle manifestazioni Lucia Rosso.



“Ringraziamo le ragazze per averci regalato questa emozione – ha commentato Donadio -. Le ospiteremo lunedì, nel corso della seduta del Consiglio comunale, per onorarle e festeggiarle a dovere”.