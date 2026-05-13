Volley D / M Savigliano: per i biancoblù si chiude un’annata, pensando al futuro

Si conclude con una sconfitta l’avventura della squadra del Volley Savigliano impegnata nel campionato di Serie D. Un risultato che, però, non compromette l’obiettivo stagionale già raggiunto la scorsa settimana: la meritata salvezza nel massimo campionato regionale di categoria.

L’ultima gara della stagione ha rappresentato anche un’occasione importante per il futuro del sodalizio saviglianese, con l’esordio dei giovani Negro e Minetti, ulteriore segnale della volontà della società di continuare a investire sulla crescita dei propri ragazzi.

È stato un campionato intenso e impegnativo, affrontato con determinazione da un gruppo che, per molti atleti, si confrontava per la prima volta con una realtà regionale. Un percorso di crescita costante che ha permesso al Volley Savigliano di conquistare con largo anticipo una salvezza ampiamente meritata.

Archiviata la stagione, l’attenzione si sposta ora sulla programmazione del prossimo anno, con l’obiettivo di proseguire nel percorso di crescita e compiere un ulteriore salto di qualità.

“Sono molto contento di aver accettato Savigliano – commenta coach Piovano –. Qui ho trovato un gruppo di ragazzi con tanta voglia di lavorare e migliorare, un gruppo di genitori sempre presenti e pronti a tifare per noi e uno staff dirigenziale attento alle esigenze della squadra. Le fondamenta le abbiamo costruite, ora dobbiamo iniziare a dare forma a qualcosa di importante”.

Al via gli Open days

Intanto, è già tempo di pensare alla nuova stagione, con gli allenamenti che proseguiranno ancora per tutte le annate, già strizzando l’occhio al 2026/27. Anche in questo senso, sono stati organizzati gli ormai tradizionali “Open days”, nelle seguenti date e palestre: il martedì dalle 17 alle 18 per le annate dal 2017 al 2021 nella Palestra Schiaparelli; il martedì dalle 18.30 alle 20.30 alla Schiaparelli e il venerdì dalle 18 alle 20 al PalaHighPower per le annate 2014-2016; il mercoledì dalle 17.30 alle 19.30 alla Schiaparelli e il giovedì dalle 18.30 alle 20.30 alla Palestra Oasi Giovani per le annate 2012 e 2013. Per maggiori informazioni, è possibile contattare Mirella Fiorito al 333.6349542.

I risultati del weekend del 9-10 maggio

Serie D

Pallavolo Val Chisone 3

Banca Crs Savigliano Rs Racconigi 0

(25-10 25-18 25-18)

Banca Crs Savigliano Rs Racconigi: Marassi, Mondino, Giordana, Negro A., Testa, Gallo, Giordana, Uka, Negro F., Gemma, La Corte, Bonannini. Liberi: Ballario, Minetti. Allenatore: Piovano. Dirigente: Capello.