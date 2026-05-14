Racconigi, il disagio nascosto che dura da 15 anni

Riceviamo e pubblichiamo:

Disagio è quotidianità : Da quindici anni, quando apriamo la porta della sede, entriamo in una Racconigi che non tutti conoscono. Non è un posto speciale, ma è uno spazio dove la gente viene quando ha bisogno di un attimo di tregua. In questi anni abbiamo capito che il disagio arriva in silenzio. Una mano che bussa, una voce che chiede “posso fermarmi un attimo?”. Dietro quella frase c’è quasi sempre una storia lunga, pesante, che pochi hanno visto o hanno voluto vedere.



La nostra sede è diventata un punto d’incontro. I ragazzi con disabilità conoscono ogni angolo. Le famiglie entrano per respirare. Qualcuno viene solo per non restare solo. Le attività che facciamo – un torneo di bocce, un laboratorio, un mercatino – sono piccole cose, ma per molti sono un appiglio. Quello che conta non è l’attività in sé, ma il fatto che c’è qualcuno che ti aspetta, un posto dove non ti senti fuori posto.



Racconigi ha due facce. Quella che vedono tutti: feste, piazze, iniziative, foto. E l’altra, quella che si vede se ci vivi dentro, se ascolti, se ti fermi. È fatta di famiglie che tirano avanti come possono, di persone senza più forza di chiedere, di ragazzi senza un posto dove stare. Questa parte non fa rumore, non si mostra, non chiede. Eppure quando la incontri, capisci che è più grande di quanto sembri.



La nostra sede sta in mezzo. È un luogo vivo, anche con i suoi limiti. Manca un bagno collegato all’acqua, e quando lavori con persone fragili lo senti ogni giorno. Ci arrangiamo con l’aiuto del bar vicino, che ci accoglie come fossimo di famiglia. Sono dettagli che non si vedono da fuori, ma raccontano come si vive il sociale: si fa quel che serve, come si può, senza aspettare soluzioni perfette.



Negli anni sono nate idee nuove. Una è “La Spesa Facile”: portare la spesa a casa a chi non può uscire, a chi vive solo, a chi non ha nessuno che lo aiuti. Nasce da tante conversazioni, da porte aperte, da persone che ci hanno detto “mi arrangio come posso”. Non è ancora un progetto. È un’idea che sta prendendo forma. Potrebbe diventare qualcosa, se associazioni, amministrazione e cittadini lavorassero insieme.



Stiamo pensando anche a uno sportello per ascoltare i cittadini. Non un ufficio, non un servizio complicato: un posto dove parlare. Dove la gente può dire cosa manca, cosa serve, cosa non funziona. Perché i problemi veri spesso non arrivano agli uffici. Restano chiusi nelle case, o nelle teste. E invece basterebbe ascoltare un po’ di più, senza formalità, senza paura di vedere le cose come stanno.



Dopo quindici anni possiamo dirlo: il disagio non è un episodio, non è un’emergenza, non è un tema da campagna elettorale. È la quotidianità. È sempre lì, cambia faccia ma non sparisce. Chi lo vive non può aspettare che qualcuno se ne accorga. Ha bisogno di attenzione vera, di presenza, di qualcuno che dica “ci siamo”.



Noi andiamo avanti, giorno dopo giorno, con le persone che incontriamo e con le idee che nascono strada facendo. Non cerchiamo applausi. Cerchiamo solo di tenere accesa una luce in un punto della città dove spesso c’è buio. E continueremo finché qualcuno busserà e dirà “posso entrare un attimo?”.

Angelo Gambetta, Associazione Le Serre ODV/ONLUS Racconigi