“Assessore Pellegrino, è ora di dare senso alla rete ciclabile di Cuneo”

Riceviamo e pubblichiamo:

Gentile Assessore Pellegrino,

scrivo per esprimere una crescente preoccupazione riguardo alla situazione delle piste ciclabili e della sicurezza degli attraversamenti nel territorio comunale di Cuneo.

Ci si chiede cosa si stia aspettando per realizzare una rete di piste ciclabili che abbia davvero un senso: continua, sicura e utilizzabile ogni giorno da cittadini, studenti e lavoratori.

Sarebbe necessario intervenire sugli attraversamenti pedonali e ciclabili, molti dei quali risultano poco visibili e mal mantenuti. In diversi punti della citta’ (basta percorrere corso Nizza da Piazza Galimberti in su sino a Corso Galileo Ferraris) la segnaletica orizzontale è scolorita o quasi assente, e la presenza di scalini o dislivelli inutili rende le ciclabili scomode e persino pericolose per chi si muove in bici o con monopattini e passeggini.

Un altro tema fondamentale riguarda la sicurezza serale e notturna. In molti Paesi del Nord Europa (credo che lei viaggi e si informi) gli attraversamenti vengono resi ben visibili attraverso illuminazione a terra dedicata e sistemi luminosi intelligenti. Perché non adottare anche qui soluzioni simili, capaci di aumentare concretamente la sicurezza di pedoni e ciclisti?

Infine, sarebbe importante prolungare e collegare le piste ciclabili esistenti, creando una vera connessione tra Cuneo e le frazioni. Oggi molti percorsi si interrompono improvvisamente, rendendo impossibile utilizzare la bici come reale alternativa all’auto.

La mobilità sostenibile non dovrebbe essere soltanto uno slogan, ma una priorità concreta per migliorare sicurezza, qualità della vita e vivibilità del territorio.

D.V. (Lettera firmata)