"Una città. Un suono": a Bra torna Aperitivo in Consolle

“Una città. Un suono.”

Dal 22 maggio al 26 giugno, ogni venerdì sera, dalle 19 a mezzanotte, torna “Aperitivo in Consolle”, uno degli appuntamenti più attesi e partecipati della provincia, pronto ancora una volta ad animare il centro cittadino con musica, convivialità e voglia di stare insieme.

Sei appuntamenti, sei venerdì consecutivi, in cui Bra si trasforma in un grande punto d’incontro a cielo aperto grazie alla partecipazione dei numerosi locali aderenti che, anche quest’anno, hanno scelto di essere protagonisti della manifestazione.

L’edizione 2026 si prepara a essere una delle più ricche di sempre introducendo novità che saranno svelate ogni appuntamento coniugando la proposta enogastronomica a iniziative pensate per rendere la manifestazione il più inclusiva possibile per un pubblico di ogni età, bambini compresi.

“Una città. Un suono” rappresenta perfettamente lo spirito dell’edizione 2026: un centro cittadino unito dalla musica, dall’energia delle persone e dalla voglia di vivere insieme gli spazi della città. Anche grazie alla collaborazione con la Radio Bra On The Rocks, la manifestazione si trasformerà in una grande esperienza condivisa, con DJ e realtà musicali del territorio coinvolte per creare una proposta capace di valorizzare i diversi locali aderenti e accompagnare il pubblico durante tutte le serate.

“Aperitivo in Consolle" continua così a distinguersi come una manifestazione capace di far vivere la città nelle sue diverse anime, portando nel cuore di Bra migliaia di persone e confermandosi tra gli eventi più riconoscibili e partecipati della provincia. Una manifestazione che si consolida anno dopo anno tra gli appuntamenti di riferimento della provincia.