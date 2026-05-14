Spazzamondo 2026 supera quota 14mila iscritti: “l’onda arancione” cresce in 170 Comuni della provincia

Spazzamondo 2026 supera i 14mila iscritti: “l’onda arancione” cresce in 170 Comuni della provincia

C’è un momento, ogni primavera, in cui la provincia di Cuneo torna a muoversi quasi all’unisono. Comuni, scuole, associazioni, famiglie e imprese si organizzano e si preparano a prendersi cura degli spazi comuni. È il percorso di avvicinamento a Spazzamondo, la grande giornata collettiva di raccolta rifiuti promossa dalla Fondazione CRC, che sabato 23 maggio vivrà la sua sesta edizione.

A poco più di una settimana dall’evento, sono già oltre 14mila gli iscritti confermati, un dato che racconta la capacità dell’iniziativa di radicarsi sempre di più nel tessuto sociale della Granda e di trasformarsi, anno dopo anno, in un appuntamento ormai riconoscibile ben oltre la sola giornata di raccolta.

Le iscrizioni resteranno aperte ancora fino al 21 maggio sul sito www.spazzamondo.it , dove è possibile consultare anche la mappa aggiornata dei Comuni aderenti.

UNA RETE CHE SI AUTOALIMENTA

Negli anni Spazzamondo è diventato qualcosa di più di una semplice campagna ambientale. Sempre più spesso sono gli stessi Comuni, associazioni e gruppi locali a promuovere autonomamente l’iniziativa, organizzando momenti di coinvolgimento e sensibilizzazione nei propri territori. Un processo che ha contribuito a rendere l’“onda arancione” un appuntamento stabile nel calendario della provincia di Cuneo, capace di coinvolgere comunità molto diverse tra loro attorno a un gesto concreto e condiviso.

Dal 2021 a oggi la manifestazione ha coinvolto oltre 190 Comuni e più di 90mila partecipanti, permettendo di raccogliere circa 140 tonnellate di rifiuti e di ottenere un risparmio ambientale stimato in 170 tonnellate di CO₂.

UNO SPAZIO DEDICATO AI PIÙ PICCOLI

Nel frattempo, lo scorso fine settimana si sono tenuti i tre appuntamenti di “Aspettando Spazzamondo”, il percorso che accompagna il territorio verso la giornata del 23 maggio. Dopo il cinema ambientale proposto nelle passate edizioni, il 2026 ha scelto di parlare soprattutto ai più piccoli e alle famiglie attraverso il linguaggio del teatro e dell’animazione con lo spettacolo interattivo “Benvenuti nel MagiRegno”, ispirato alla serie “Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa”. Gli appuntamenti andati in scena tra Cuneo, Alba e Mondovì hanno coinvolto complessivamente oltre 300 partecipanti.

SPORT, SCUOLE E PARTECIPAZIONE

Tra gli elementi che stanno caratterizzando l’edizione 2026 c’è anche il bando “Spazzamondo – Sport per il Pianeta”, nato per rafforzare il legame tra attività sportiva, partecipazione e sostenibilità ambientale.

Accanto a questo, prosegue anche il lavoro costruito insieme alle scuole della provincia grazie ai kit didattici realizzati con la Cooperativa Erica sui temi del littering e dell’abbandono dei rifiuti, pensati per accompagnare studenti e insegnanti verso la giornata del 23 maggio. Anche quest’anno, inoltre, Spazzamondo premierà Comuni, scuole e imprese capaci di coinvolgere il maggior numero di partecipanti, consolidando una formula che negli anni ha trasformato la manifestazione in un grande progetto diffuso di cittadinanza attiva.