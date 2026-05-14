A Bra il “suono del gioco”: concerto per toy piano, dedicato alla memoria di Michele Chiesa

La musica e il gioco si fondono in un appuntamento unico nel suo genere. Sabato 23 maggio 2026, alle 17.30, la Biblioteca civica “G. Arpino” di Bra ospiterà il “Concerto per toy piano e strumenti giocattolo”, una performance che trasforma oggetti ludici in raffinati strumenti d'arte.

Il concerto nasce dalla volontà di esplorare il legame indissolubile che unisce l'attività del suonare a quella del giocare. Un rapporto così antico e profondo che in molte lingue – come l'inglese (to play), il francese (jouer) o il tedesco (spielen) – i due concetti sono espressi dallo stesso verbo. Protagonista della serata sarà il pianoforte giocattolo (toy piano), uno strumento dalle dimensioni minime ma dalla personalità timbrica straordinaria. Ad esibirsi sarà Antonietta Loffredo, pianista e musicologa di fama internazionale, specializzata nello studio e nella valorizzazione del repertorio per strumenti giocattolo. Il programma musicale proporrà pagine di autori contemporanei che hanno scritto appositamente per il toy piano, tra cui musiche di Paul Smith, John Kennedy, Diana Blom, James Joslin, Alicia Sánchez Reyes, Marina Masiero e Matthew Hindson.

L’evento assume un significato particolare per la comunità braidese: il concerto è infatti l’omaggio della Città a Michele Chiesa. Antiquario di grande sensibilità e figura fondamentale per la nascita e lo sviluppo del Museo del Giocattolo di Bra, Chiesa ha dedicato la vita alla salvaguardia della memoria ludica. Alla cerimonia parteciperanno i familiari dell’antiquario e dell'Amministrazione comunale.

L’iniziativa si inserisce nella programmazione della XXVI edizione del Salone del Libro per Ragazzi (20-24 maggio) e nel calendario delle attività del Museo del Giocattolo.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.