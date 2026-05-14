Alba, la Residenza Ottolenghi apre le porte alla città con due appuntamenti aperti a tutti

La Casa di Riposo "A.B. Ottolenghi" di Alba si apre alla città. Grazie al progetto "La Casa di Riposo come Spazio di Comunità", finanziato dalla Regione Piemonte nell'ambito del bando “Invecchiamento Attivo”, la storica residenza per anziani sta proponendo, tra le altre attività, due appuntamenti gratuiti e aperti a tutti — non solo ai propri residenti — per maggio 2026.

Con questo progetto si cerca di realizzare quanto sostenuto dalla direttrice Cinzia Ramello: "Le case di riposo non sono isole. Sono luoghi dove si vive, dove si portano anni ricchi di storia e di umanità, dove si può ancora ridere, emozionarsi, partecipare. Aprire queste porte alla comunità significa ricordare che l'anzianità non è separazione: è una stagione della vita che chiede incontro, stimolo, presenza".

Lunedì 11 maggio è stato proiettato il film "Onde di Terra", diretto da Andrea Icardi e prodotto da Renato Sevega. Una storia ambientata nelle terre di Langa, con un cast interamente locale: Erica Landolfi, Paolo Tibaldi, Lucio Aimasso, Oscar Barile, Sandra Forlano, Andreina Blangero, Mauro Carrero, Pippo Bessone. Fotografia di Lorenzo Gambarotta, musiche originali di Enrico Sabena. La proiezione è stata introdotta dall’attore Paolo Tibaldi, con cui la casa di riposo collabora, che ha sottolineato i temi fondamentali trattati nella pellicola collegandoli anche a storie di vita vere dei residenti. Numerosa è stata la partecipazione di persone non residenti nella struttura.

Sabato 16 maggio, alle 15.30, si terrà il terzo incontro di "Abitare il Piemontese", narrazione sulla civiltà contadina a cura di Paolo Tibaldi — attore e regista albese, ideatore dell'omonima rubrica sul settimanale "Gazzetta d'Alba" e co-autore con Carlo Petrini del volume "Vite di Langa e Roero" (Slow Food Editore, 2025) — che vedrà un ospite d’eccezione nella persona di Oscar Barile, fondatore e regista della storica Compagnia del Nostro Teatro di Sinio, punto di riferimento del teatro piemontese da oltre quarant'anni. I due attori daranno vita a uno spettacolo teatrale in piemontese, coinvolgendo il pubblico in un viaggio nella cultura popolare di Langa.

Lo spettacolo, come altre attività, sono aperte al pubblico esterno con ingresso libero e gratuito. Informazioni e prenotazioni: 389/9224250.

Prima dei due eventi verranno presentate tutte le attività che la Casa di Riposo sta realizzando e che sono aperte alla cittadinanza — attività rese possibili grazie alla preziosa collaborazione con la Fondazione Amplifon, l'Associazione Manganum e allo straordinario lavoro dell'educatrice Angela Risso e della fisioterapista Carlotta Ponzo.

Questo perché, come sostenuto dal presidente della Casa di Riposo Giacomo Battaglino, "La terza età non è un ritiro dalla vita. È ancora vita, piena di curiosità, di memoria, di voglia di stare insieme. Vogliamo che questo spazio diventi un luogo di incontro per tutta la comunità".

"Chi non è residente alla struttura è il benvenuto – è l'invito che arriva dalla struttura –: venite a guardare un film, ad ascoltare una storia, a stare insieme. La Residenza Ottolenghi di Alba aspetta la sua comunità".