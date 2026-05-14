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Eventi | 14 maggio 2026, 11:17

Da Cussanio a Fontanelle: terza edizione per il pellegrinaggio diocesano "da santuario a santuario"

Nella serata di venerdì 22 maggio la partenza dalla frazione fossanese. Testimonial Stefania Belmondo

Il santuario di Fontanelle di Boves

Il santuario di Fontanelle di Boves

Ritorna il consolidato pellegrinaggio diocesano, da Santuario a Santuario, giunto alla terza edizione.

La partenza per camminatori allenati ed esperti sarà venerdì 22 maggio con ritrovo a Fossano Cussanio, presso il santuario Maria Madre della Divina Provvidenza, alle ore 22.  Dopo un momento di preghiera, guidato dal rettore don Pierangelo Chiaramello, i pellegrini partiranno per raggiungere al mattino, alle ore 3.30 circa, altri compagni di viaggio per una seconda tappa a Montanera, dalla cappella dell’Assunta comunemente chiamata “Madonna lunga”, dove si svolgerà un momento di riflessione guidata, prima della partenza prevista alle ore 4 circa.

Il percorso completo è di 42 km circa, in gran parte snodato all’interno del Parco Fluviale Gesso Stura, mentre da Montanera è di 22 km circa.    

Per consentire a più pellegrini di partecipare all’evento, si è concordata una terza partenza da Mellana con un percorso di soli 4 km. Occorrerà trovarsi alle ore 8.30 circa, presso il santuario della Madonna della Medaglia Miracolosa di Mellana, dove è previsto un punto ristoro per tutti i pellegrini, gestito dal Circolo Acli.

A Mellana, sarà il parroco don Beppe Laugero a guidare un breve momento di preghiera.

Il gruppo organizzativo “Santuari Diocesani, ha concordato di dare risalto quest’anno a San Francesco di Assisi, nella ricorrenza degli 800 anni dalla sua morte, santo che ha segnato la storia della Chiesa e dell’umanità.

Accoglieranno tutti i pellegrini all’arrivo a Fontanelle il vescovo monsignor Piero Delbosco e il rettore don Beppe Panero.  Alle ore 11 la S. Messa presieduta dal vescovo.

I partecipanti potranno ancora trascorrere un momento di serena amicizia aderendo al pranzo alle ore 12.30 nell’area attrezzata del Santuario, servito dai volontari della Proloco di Fontanelle, con i prodotti della Cascina Pensolato di Fossano al costo di 15 euro (prenotazione obbligatoria entro domenica 17 maggio fino a esaurimento posti).

È obbligatoria anche la prenotazione per il trasporto in pullman da Fontanelle a Cussanio, venerdì alle ore 21 circa, così come per il ritorno, nel primo pomeriggio di sabato, da Fontanelle a Cussanio con soste a Mellana e a Montanera.

Testimonial del Pellegrinaggio è Stefania Belmondo, pluricampionessa olimpionica e mondiale di sci di fondo, oggi appuntato scelto del Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo.   

Per le adesioni prenotare ai seguenti numeri: Dario: 334 7115998; Ivo: 348 3331590. Oppure Whatsapp: Sonia 338 3851110; Raffaella 349 5105048.

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