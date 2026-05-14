Da Cussanio a Fontanelle: terza edizione per il pellegrinaggio diocesano "da santuario a santuario"

Ritorna il consolidato pellegrinaggio diocesano, da Santuario a Santuario, giunto alla terza edizione.

La partenza per camminatori allenati ed esperti sarà venerdì 22 maggio con ritrovo a Fossano Cussanio, presso il santuario Maria Madre della Divina Provvidenza, alle ore 22. Dopo un momento di preghiera, guidato dal rettore don Pierangelo Chiaramello, i pellegrini partiranno per raggiungere al mattino, alle ore 3.30 circa, altri compagni di viaggio per una seconda tappa a Montanera, dalla cappella dell’Assunta comunemente chiamata “Madonna lunga”, dove si svolgerà un momento di riflessione guidata, prima della partenza prevista alle ore 4 circa.

Il percorso completo è di 42 km circa, in gran parte snodato all’interno del Parco Fluviale Gesso Stura, mentre da Montanera è di 22 km circa.

Per consentire a più pellegrini di partecipare all’evento, si è concordata una terza partenza da Mellana con un percorso di soli 4 km. Occorrerà trovarsi alle ore 8.30 circa, presso il santuario della Madonna della Medaglia Miracolosa di Mellana, dove è previsto un punto ristoro per tutti i pellegrini, gestito dal Circolo Acli.

A Mellana, sarà il parroco don Beppe Laugero a guidare un breve momento di preghiera.

Il gruppo organizzativo “Santuari Diocesani, ha concordato di dare risalto quest’anno a San Francesco di Assisi, nella ricorrenza degli 800 anni dalla sua morte, santo che ha segnato la storia della Chiesa e dell’umanità.

Accoglieranno tutti i pellegrini all’arrivo a Fontanelle il vescovo monsignor Piero Delbosco e il rettore don Beppe Panero. Alle ore 11 la S. Messa presieduta dal vescovo.

I partecipanti potranno ancora trascorrere un momento di serena amicizia aderendo al pranzo alle ore 12.30 nell’area attrezzata del Santuario, servito dai volontari della Proloco di Fontanelle, con i prodotti della Cascina Pensolato di Fossano al costo di 15 euro (prenotazione obbligatoria entro domenica 17 maggio fino a esaurimento posti).

È obbligatoria anche la prenotazione per il trasporto in pullman da Fontanelle a Cussanio, venerdì alle ore 21 circa, così come per il ritorno, nel primo pomeriggio di sabato, da Fontanelle a Cussanio con soste a Mellana e a Montanera.

Testimonial del Pellegrinaggio è Stefania Belmondo, pluricampionessa olimpionica e mondiale di sci di fondo, oggi appuntato scelto del Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo.

Per le adesioni prenotare ai seguenti numeri: Dario: 334 7115998; Ivo: 348 3331590. Oppure Whatsapp: Sonia 338 3851110; Raffaella 349 5105048.