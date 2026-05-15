Tre tirocini per giovani negli uffici del Comune di Bra : pubblicato il bando

Si rinnova anche quest’anno il bando per l’attivazione di alcuni tirocini da svolgersi all’interno degli uffici municipali di Bra, in favore di cittadini braidesi di età compresa tra i 18 e i 32 anni in possesso di diploma di scuola superiore o di laurea, inoccupati o disoccupati e iscritti presso il Centro per l’Impiego di Alba-Bra. Tre sono i posti a disposizione per il 2026, in particolare presso la Ripartizione Servizi Demografici, la Ripartizione Servizi Finanziari e la Ripartizione Servizi alla Persona.

Ciascun tirocinio prevede un impegno di 25 ore settimanali per un periodo di sei mesi non prorogabili, a partire dal mese di giugno 2026, con un'indennità di partecipazione di 500 euro mensili.

Tutte le indicazioni per presentare la propria candidatura, oltre che il modulo per la domanda, sono pubblicati sul sito web www.comune.bra.cn.it , nella sezione "Bandi di Concorso" di Amministrazione Trasparente . Il modulo può anche essere ritirato presso l’Ufficio Informagiovani del Comune ospitato all’interno di Palazzo Mathis, in piazza Caduti Libertà 20, previo appuntamento da concordare scrivendo a informagiovani@comune.bra.cn.it .