Sommariva del Bosco ricorda il 1946: incontro sulla nascita della Repubblica

L’Associazione culturale Ripa Nemoris ODV propone, venerdì 22 maggio 2026 alle ore 21 presso la Sala Conferenze G. Borri (Viale Scuole 11) a Sommariva del Bosco, l’incontro dal titolo “Giugno 1946: la nascita della Repubblica e la Costituente”.

A ottant’anni dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946, ricordiamo una scelta fondativa che ha segnato l’avvio della Repubblica e della vita democratica del nostro Paese. Attraverso l’analisi del voto popolare e del lavoro dell’Assemblea Costituente, il dibattito intende analizzare la nascita di una nuova forma di Stato dopo il fascismo e la guerra, nonché il valore di una decisione popolare che ha posto le basi della nostra democrazia costituzionale.

Relatori: Pierangelo Gentile, docente di Storia contemporanea presso l’Università di Torino e Presidente della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della provincia di Cuneo e Daniele Pipitone, docente di Storia Contemporanea presso l’Università di Torino.

Moderatrice: Elena Angeleri docente di Storia e Filosofia al Liceo “Giolitti Gandino” di Bra.

L’incontro rientra nel progetto “I luoghi della Memoria, un antidoto alla memoria fragile” sostenuto dalla Fondazione C.R.T.

Ingresso libero. Iniziativa rivolta alla cittadinanza e alle scuole.