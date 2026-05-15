Passaggio a Ceva del “Tour in Bici alla Ricerca dei 4 Elementi”

Ha fatto tappa ieri, giovedì 14 maggio, a Ceva il “Tour in Bici alla Ricerca dei 4 Elementi”, il progetto nazionale ideato da Andrea Devicenzi, atleta paralimpico e performance coach che si rende protagonista di un viaggio in bicicletta di oltre tremila chilometri da Sanremo fino all’Etna.

L’iniziativa, presentata nei mesi scorsi al Senato della Repubblica, prevede un itinerario attraverso l’Italia articolato in trentacinque tappe nell’arco di quaranta giorni, con l’obiettivo di valorizzare territori, comunità e paesaggi attraverso il simbolismo dei quattro elementi naturali: terra, acqua, aria e fuoco.

Nel corso della seconda giornata del tour, il gruppo è partito in mattinata dal Colle di Nava, in direzione Canelli, attraversando anche il territorio cebano, portando con sé un messaggio di inclusione, sostenibilità e condivisione. Il progetto nasce infatti dalla volontà di trasformare il viaggio in bicicletta in un’occasione di incontro con le persone, di scoperta delle realtà locali e di promozione di uno stile di vita attento all’ambiente e all’accessibilità.

A Ceva è stato accolto sulla piazza del Comune dall’assessore Cinzia Boffano e dal consigliere Paolo Voarino.

Per maggiori informazioni sul progetto: https://www.andreadevicenzi.it/progetti/2026-i-4-elementi/