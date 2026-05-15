venerdì 15 maggio
Statua di sant’Isidoro al Santuario della Madonna dei fiori di Bra
Bra, la devozione per sant’Isidoro al Santuario della Madonna dei fiori
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Attualità | 15 maggio 2026, 06:41

Bra, la devozione per sant’Isidoro al Santuario della Madonna dei fiori

Ricorre il 15 maggio la memoria liturgica del Santo spagnolo patrono di agricoltori e raccolti

Statua di sant’Isidoro al Santuario della Madonna dei fiori di Bra

Statua di sant’Isidoro al Santuario della Madonna dei fiori di Bra

Isidoro fu un agricoltore spagnolo vissuto tra l’XI ed il XII secolo, canonizzato dalla Chiesa Cattolica nel 1622.

Figlio di poveri contadini, iniziò giovanissimo a lavorare la terra. Si racconta che, ogni giorno, durante i suoi compiti, si raccoglieva in preghiera, dimostrando così un grande spirito di devozione. Un uomo generoso con i più sfortunati, con i quali condivideva anche le poche risorse a disposizione e molto rispettoso nei confronti degli animali di cui si prendeva molta cura.

Fu il modello del contadino cristiano ed a lui vennero, inoltre, riconosciuti eventi miracolosi.

In particolare, si ricorda quello degli angeli che ararono un campo al suo posto per lasciargli il tempo di pregare. San Isidoro, Isidro in spagnolo è Santo Patrono di Madrid, dove, nella Cattedrale, se ne conservano le spoglie.

La devozione di sant’Isidoro è viva al Santuario della Madonna dei fiori di Bra che conserva una statua in suo onore e le insegne della Società di Sant’Isidoro, che ogni anno si ritrovava per un momento di preghiera e di buon auspicio per il lavoro della terra. Amarcord d’altri tempi.

Silvia Gullino

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