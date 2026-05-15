Savigliano aderisce al Giro d’Italia per la Pace: in città la Lampada di Assisi

Il Comune di Savigliano aderisce al “Giro d’Italia per la Pace”, iniziativa promossa dal Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, con un ricco programma di appuntamenti inseriti all’interno della Festa della Cultura, quest’anno dedicata proprio al tema della pace.

Simbolo dell’iniziativa è la “Lampada di Assisi”, segno universale di fraternità e impegno per un futuro senza guerre, che attraverserà le diverse tappe del Giro. La Lampada sarà accolta ufficialmente mercoledì 20 maggio, intorno alle 10.30, in piazza Santarosa, nell’ambito del primo Salone del Volontariato.

All’evento, in programma dalle 9 alle 13, parteciperanno oltre 27 associazioni del territorio impegnate nel sociale, con l’obiettivo di avvicinare giovani e studenti al mondo del volontariato, anche grazie alla collaborazione con l’Istituto “Cravetta-Marconi”. Presente anche uno stand del Tavolo della Pace cittadino. La Lampada sarà portata in piazza dagli alunni degli Istituti comprensivi Santorre di Santarosa e Papa Giovanni XXIII, protagonisti di una breve marcia simbolica, e consegnata al sindaco e alle autorità insieme a messaggi di pace.

Il programma proseguirà giovedì 21 maggio alle ore 21 presso l’Ala polifunzionale con un incontro interconfessionale per la pace. Parteciperanno rappresentanti delle comunità Sikh e musulmana, delle Chiese cattolica, pentecostale e ortodossa, oltre al Dojo Zen Sosen di Savigliano, in un momento di dialogo e confronto tra diverse tradizioni religiose, unite nel comune appello per la fine dei conflitti.

Venerdì 22 maggio alle ore 17.45, presso la Crusà Neira, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “No alla guerra: un’altra difesa è possibile?”, con la partecipazione di Francesco Vignarca, coordinatore della Rete italiana Pace e Disarmo, che presenterà la campagna per la difesa civile non armata e nonviolenta. La serata sarà accompagnata dall’esibizione del coro polifonico “Once Upon a Choir”.