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Luca Pratichizzo con Alessandro Del Piero
Il cuneese Luca Prattichizzo all’Olimpico per la finale della Philadelphia Junior Cup 2026
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Calcio | 15 maggio 2026, 08:56

Il cuneese Luca Prattichizzo all’Olimpico per la finale della Philadelphia Junior Cup 2026

Designato assistente nella terna arbitrale: prima convocazione a Roma e subito un incarico di prestigio

Luca Pratichizzo con Alessandro Del Piero

Luca Pratichizzo con Alessandro Del Piero

C’è anche un rappresentante della sezione Aia di Cuneo tra i protagonisti della finale della Philadelphia Junior Cup 2026, andata in scena allo Stadio Olimpico di Roma. Si tratta di Luca Prattichizzo, scelto come assistente nella terna arbitrale designata per l’atto conclusivo del torneo.

Il designatore responsabile Vittorio Santin, della sezione di Modena, ha infatti composto la squadra arbitrale con Francesco Granito (Como) come direttore di gara, affiancato dagli assistenti Luca Prattichizzo (Cuneo) e Roberto Esposito (Modena).

Per Prattichizzo si è trattato della prima convocazione nella capitale per questo evento di grande rilievo. Un esordio particolarmente positivo che gli è valso la prestigiosa designazione per la finale allo Stadio Olimpico nel ruolo di primo assistente.

A rendere ancora più speciale l’appuntamento, la presenza di Alessandro Del Piero in qualità di ambassador dell’iniziativa, che ha contribuito a dare ulteriore visibilità e valore alla manifestazione dedicata ai giovani.


 

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