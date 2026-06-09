Carrù accende i riflettori sul calcio con lo spettacolo “Storie di Serie A”

Venerdì 19 giugno 2026 Carrù ospita “Storie di Serie A”, un format dedicato al calcio italiano e ai suoi protagonisti. L’iniziativa porterà nel paese un evento pensato per unire sport, memoria e vissuto personale attraverso le voci di alcuni protagonisti del calcio nazionale.

Il programma prenderà il via alle ore 18.30 con l’apertura dell’area street food, mentre alle ore 21.00, in P.zza Divisione Alpina Cuneense, inizierà il talk show a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Sul palco saliranno Stefano Tacconi, storica bandiera della Juventus e tra i portieri più vincenti del calcio italiano; Claudio Sala, simbolo del Torino campione d’Italia del 1976; Simone Muratore, ex calciatore della Juventus, attuale collaboratore tecnico del settore giovanile della Juventus; Lys Gomis, ex Torino e Lecce, oggi ambasciatore del progetto Narconon Falco di Leffe e Alessandro Fiordaliso, ex Torino, Venezia e Cremonese, oggi in forza al Bra. A moderare l’incontro sarà Giorgia Rocchetta, referente dell’area psicologica della Scuola Calcio Torino F.C.

L’evento, organizzato e diretto dal carrucese Nicolò Bono, nasce con l’obiettivo di superare la dimensione puramente sportiva, dando spazio a percorsi di crescita, momenti di svolta, storie di resilienza e di rinascita, aneddoti e testimonianze dirette di chi il grande calcio lo ha vissuto da protagonista. “Storie di Serie A”, quindi, si presenta come un talk show ideato per attraversare generazioni diverse e oltre mezzo secolo di calcio italiano, dal ricordo dello storico Scudetto granata del 1976 fino alle evoluzioni del calcio contemporaneo.

L’appuntamento rientra nel calendario di “Piacere Carrù”, la manifestazione promossa dalla Confcommercio locale, che proseguirà anche il giorno successivo. Sabato 20 giugno, infatti, sempre in P.zza Divisione Alpina Cuneense e con inizio alle ore 21.00, sarà protagonista Vincenzo Schettini con lo spettacolo “La fisica dell’estate”, un evento capace di coniugare divulgazione, intrattenimento e curiosità scientifica.