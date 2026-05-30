L’Inter Club Cuneo festeggia il 21° Scudetto e la 10ª Coppa Italia

Venerdì 29 maggio la Trattoria Breolungi di Mondovì ha ospitato una grande serata di festa dedicata ai colori nerazzurri. Soci, parenti, amici e simpatizzanti dell’Inter Club Cuneo si sono ritrovati per celebrare una stagione da ricordare, chiusa con il 21° Scudetto e la 10ª Coppa Italia conquistati dall’Inter.

Un momento semplice, conviviale e molto sentito, come spesso accade quando la passione sportiva diventa anche occasione per stare insieme.

I numeri raccontano bene la forza di questa realtà. Nel mondo sono oltre 1.000 gli Inter Club ufficiali e quello di Cuneo, con i suoi 753 tesserati, è tra i primi 20 in assoluto. Un risultato straordinario se si pensa che San Siro si trova a quasi tre ore di macchina dalla provincia Granda. Eppure la distanza non ha mai fermato la passione dei tifosi cuneesi, che negli anni hanno costruito un club solido, partecipato e molto attivo.

La sede di Borgo San Dalmazzo è diventata nel tempo una vera casa nerazzurra, bella, accogliente e vissuta. Un luogo dove i soci si incontrano, guardano le partite, organizzano trasferte e accolgono ospiti importanti. Negli anni sono passate da Borgo alcune delle più grandi bandiere sportive nerazzurre, lasciando ricordi e fotografie che raccontano il valore di un club capace di farsi conoscere ben oltre i confini provinciali.

Uno degli ultimi momenti da ricordare risale al 25 ottobre, quando Nicola Berti e il giornalista Gianluca Rossi sono arrivati a Borgo San Dalmazzo per seguire insieme ai soci la partita dell’Inter contro il Napoli. Una serata speciale, che ha confermato ancora una volta quanto l’Inter Club Cuneo sia una realtà viva, organizzata e capace di creare occasioni di incontro vere.

La festa alla Trattoria Breolungi è stata quindi il modo migliore per chiudere una stagione intensa. Il campionato è terminato solo la scorsa settimana, eppure il club guarda già avanti. La nuova campagna tesseramenti è partita fortissimo: l’Inter Club ha già superato quota 250 iscritti, con 11 nuovi tesserati rispetto alla scorsa stagione.

“Dopo i due titoli vinti quest’anno — spiegano gli organizzatori — il nostro obiettivo è tornare a superare gli 800 iscritti, come già accaduto nel campionato 2024/2025. La risposta dei soci è molto positiva e ci fa capire quanto sia forte il legame con il club”.

Uno dei servizi più apprezzati resta l’organizzazione dei pullman per seguire l’Inter allo stadio: ogni settimana l’Inter Club Cuneo permette ai tifosi di partire dalla provincia per raggiungere San Siro e vivere dal vivo le emozioni della partita.

A rendere ancora più bella la serata di Mondovì è stato anche il dolce finale, preparato da Luca Prette della pasticceria L’Artigiana di Villanova. Una spettacolare millefoglie con crema pasticcera alla nocciola, impreziosita da coppe realizzate in cioccolato fondente: un omaggio goloso ai trofei conquistati dall’Inter e un finale perfetto per una cena di festa.

Il ringraziamento finale arriva dal presidente Alfio Pirra e dall’instancabile Franco Scarcelli, che hanno voluto rivolgere un grazie sincero a tutti i soci, agli amici, ai simpatizzanti e a chi ogni anno contribuisce a far crescere l’Inter Club Cuneo.

L’invito ora è aperto a tutti i tifosi nerazzurri della provincia: iscriversi all’Inter Club Cuneo significa vivere l’Inter da vicino, partecipare alle iniziative, usufruire dei servizi del club, viaggiare insieme verso lo stadio e condividere una passione che, anche a tre ore da Milano, continua a essere fortissima.