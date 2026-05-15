Tutto sulla Giornata della famiglia che si celebra il 15 maggio

In un mondo che cambia velocemente, c’è una costante che rimane solida: la famiglia. Ogni anno, il 15 maggio, il mondo celebra la Giornata Internazionale della Famiglia, istituita nel 1993 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con risoluzione A/RES/47/237.

Una ricorrenza fondamentale per diffondere una maggiore consapevolezza a livello globale in merito ai processi sociali, economici e demografici che coinvolgono le famiglie di tutto il mondo. Una giornata ancora più importante di questi tempi, con il fenomeno della crescente denatalità che preoccupa soprattutto il nostro Paese.

Utile per riflettere sull’importanza dei legami familiari e per celebrare il nucleo che tiene insieme le nostre vite. È il primo ambiente in cui entriamo, il luogo in cui apprendiamo i valori fondamentali, sviluppiamo le nostre prime relazioni e riceviamo il sostegno necessario per affrontare le sfide della vita. È il calore di una casa, la risata condivisa a tavola, il conforto in momenti di difficoltà.

«Alle istituzioni compete la responsabilità di attuare politiche attive che permettano alle giovani coppie di realizzare il loro progetto di vita, superando le difficoltà di carattere materiale e di accesso ai servizi che rendono ardua la strada della genitorialità», le parole del presidente Sergio Mattarella che aggiunge: «Si tratta di una puntuale prescrizione della Costituzione che all’articolo 31 richiama la Repubblica ad agevolare con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose. Proteggendo la maternità, l’infanzia, la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo».

Ogni famiglia è unica, con le proprie tradizioni, gioie e sfide. Alcune famiglie si estendono oltre i confini del sangue, abbracciando amici stretti o comunità di sostegno. Altre famiglie affrontano difficoltà e lottano per restare unite. Indipendentemente dalla forma che prende, la famiglia è un faro di amore e solidarietà.