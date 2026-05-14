I futuri infermieri di Alba "campioni olimpici" dei Giochi interuniversitari dell'Infermieristica

Sono campioni dei Giochi dell’Infermieristica.

Parliamo degli studenti del Corso Corso di Laurea in Infermieristica della sede di Alba dell'Università del Piemonte Orientale, che hanno partecipato alla competizione che si è svolta lo scorso 12 maggio - Giornata Internazionale dell’Infermiere - ad Ivrea e che ha visto la squadra albese vincere con i compagni di corso di Novara.

Gli studenti, suddivisi in 12 squadre composte da studenti del primo, secondo e terzo anno, si sono misurati in otto discipline, dimostrando conoscenze cliniche e abilità operative.

Gli oltre 300 studenti provenivano da diversi Atenei della regione Piemonte e Lombardia, tra cui Università del Piemonte Orientale, Università degli Studi di Torino e Humanitas.

La giornata, nata come momento di incontro e condivisione tra studenti dei Corsi di Laurea in Infermieristica, ha previsto attività sportive e simulazioni cliniche finalizzate a promuovere il benessere, il lavoro di squadra e le competenze professionali. Con il motto “Allenarsi per allenare”, l’iniziativa ha valorizzato il ruolo dell’infermiere come professionista della cura e promotore di salute.

La squadra della sede di Alba/Novara si è distinta conquistando il primo posto nella competizione, distinguendosi in particolare nel lavoro di squadra e nella crescita professionale, un valore aggiunto per la giornata internazionale dell'infermiere.



