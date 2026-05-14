Croce Bianca Fossano: il libro che racconta mezzo secolo di volontariato

È finalmente disponibile il volume dedicato ai 50 anni della Croce Bianca di Fossano, un’opera attesa dalla comunità e pubblicata a un anno dalle celebrazioni ufficiali del Cinquantesimo. Il libro, frutto di un lungo lavoro di raccolta, digitalizzazione e ricostruzione storica, ripercorre mezzo secolo di impegno, sacrifici e crescita di una delle realtà più radicate nel tessuto sociale fossanese.



Le pagine raccontano l’avventura iniziata nel 1975 da un gruppo di cittadini determinati a creare un servizio di soccorso gratuito, vicino alle persone e sostenuto solo dalla forza del volontariato. Dai primi turni improvvisati in ospedale, alle ambulanze recuperate con creatività e sacrificio, fino alle prime convenzioni e ai servizi che hanno accompagnato generazioni di fossanesi, il libro restituisce un quadro vivido e autentico di un’Associazione che ha saputo evolversi senza mai perdere la propria anima.



Ampio spazio è dedicato ai volontari, veri protagonisti di questa storia: donne e uomini che, in cinquant’anni, hanno donato tempo, energie e competenze per garantire un soccorso puntuale e professionale. Le testimonianze raccolte mostrano notti insonni, interventi difficili, formazione continua, ma anche amicizie profonde e un senso di appartenenza che attraversa le generazioni. Come si legge nel volume, «senza il loro sacrificio quotidiano, la realtà che oggi conosciamo non sarebbe stata possibile».



Il libro valorizza anche l’impegno dei volontari di oggi e del personale dipendente, chiamati a operare in un contesto sempre più complesso, tra protocolli avanzati, tecnologie moderne e una crescente domanda di servizi. La Croce Bianca continua a essere un punto di riferimento grazie alla loro presenza costante, alla loro professionalità e alla loro capacità di rinnovarsi.



Un ringraziamento speciale è rivolto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, che con il suo sostegno ha reso possibile la realizzazione del volume e che negli anni ha contribuito in modo determinante alla crescita dell’Associazione, dalle sedi ai mezzi, fino ai progetti formativi.

Il Presidente della Fondazione CRF Giancarlo Fruttero commenta: “L’anno scorso Fossano si è riunita per festeggiare il 50° compleanno della Croce Bianca, testimoniando il forte attaccamento dei cittadini ad una delle sue associazioni più rappresentative. È doveroso ricordare e ringraziare, con questo volume, tutti coloro che in questo mezzo secolo hanno dedicato tempo, passione e impegno nel servizio agli altri. La Fondazione CRF è lieta di affiancare e sostenere la Croce Bianca sin dalle sue origini”.



Il libro del Cinquantesimo non è solo memoria: è un tributo alla città e un invito a guardare al futuro con lo stesso spirito che ha guidato mezzo secolo di Croce Bianca.

Chi lo desidera può contattare la sede della Croce Bianca allo 0172 634968.