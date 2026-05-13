A Casalgrasso inaugurato il nuovo progetto di spazio verde sostenuto da Banca Territori del Monviso

Ha preso avvio a Casalgrasso, a metà maggio, il nuovo progetto di spazio verde del Parco “Rio Pascolo delle Oche”.

La piantumazione di diverse essenze di alberi autoctoni, studiata dai tecnici di Agri-Wood per massimizzare l’effetto estetico e l’ombreggiatura, è stato il primo passo di un intervento più ampio che nei prossimi mesi porterà al completamento di una nuova area verde dedicata alla Comunità casalgrassese, con spazi pensati per i bambini e per i giovani come aree gioco e zone di aggregazione.

L’iniziativa è stata sostenuta da Banca Territori del Monviso con un contributo ad hoc che è frutto della compensazione delle emissioni di Co2 generate durante l’Assemblea e la Festa dei Soci 2025. In un’ottica di sostenibilità, BTM monitora infatti l’impatto ambientale dei propri eventi e lo compensa attraverso interventi concreti sul territorio che portano benefici diretti per le Comunità locali.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco Giovanni Donetto, una rappresentanza della Protezione Civile di Casalgrasso e gli alunni delle scuole elementari delle classi terze, quarte e quinte, coinvolti simbolicamente in un progetto che guarda al futuro e alla tutela dell’ambiente.

Per Banca Territori del Monviso hanno partecipato il presidente Alberto Osenda, il direttore generale Luca Murazzano, l’amministratrice Federica Donetto e il responsabile della filiale di Casalgrasso Valerio Vecchio.

“Questa iniziativa rappresenta concretamente il nostro impegno verso il territorio e verso le future generazioni - ha dichiarato il presidente Alberto Osenda - .Crediamo che sostenibilità significhi realizzare interventi capaci di lasciare un segno positivo e duraturo nelle comunità locali. Anche in occasione della prossima Assemblea BTM, prevista il 16 maggio a Carmagnola, verranno monitorate le emissioni di Co2 prodotte dall’evento, che saranno successivamente compensate attraverso nuove azioni sostenibili sul territorio”.