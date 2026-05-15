Alba celebra la Notte Europea dei Musei: cultura, musica e spettacolo gratuiti

Sabato 23 maggio 2026 la città di Alba, con il contributo di Banca d'Alba, celebra la Notte Europea dei Musei con un ricchissimo palinsesto di aperture straordinarie, mostre d’eccezione, attività per famiglie e grandi appuntamenti musicali, completamente gratuiti.

"La Notte Europea dei Musei rappresenta una vetrina straordinaria per la nostra città. - Dichiara l'Assessora alla Cultura e al Turismo del Comune di Alba Caterina Pasini - Quest'anno è la prima volta che la città di Alba aderisce a questa manifestazione e siamo particolarmente orgogliosi di offrire un palinsesto così ricco e integrato, capace di far dialogare le nostre radici archeologiche e naturalistiche con l'arte contemporanea, la grande musica dal vivo e le attività per le famiglie. La sinergia tra le istituzioni comunali, il Museo Diocesano, l'Alba Music Festival e il fondamentale sostegno della Fondazione e della Banca d'Alba dimostra come la nostra comunità sappia fare rete per generare valore culturale e attrattività turistica. Invitiamo cittadini e visitatori a vivere una serata unica, all'insegna della bellezza, della condivisione e dell'accesso libero al sapere".

Il grande concerto: oltre 200 elementi per i "Carmina Burana" nel Cortile della Maddalena

Il cuore musicale della serata batterà nel Cortile della Maddalena (via Vittorio Emanuele II, 19) dove, alle ore 21.00, risuoneranno le potenti note dei "Carmina Burana". L'attesissima esecuzione magistrale si inserisce all'interno della prestigiosa rassegna dell'Alba Music Festival e vedrà sul palco un'imponente formazione di oltre 200 musicisti tra componenti dell'orchestra e del coro. Un organico straordinario per un concerto all'aperto a ingresso libero e gratuito, che offrirà a cittadini e turisti un'esperienza artistica di altissimo livello e dal grandissimo impatto sonoro nel centro storico albese

Il viaggio nel tempo a Palazzo Banca d'Alba con la mostra “Com’era / Com’è”

Tra i protagonisti della notte culturale figura anche il Palazzo Banca d'Alba, eccezionalmente aperto al pubblico dalle ore 18.00 alle ore 23.00. Il palazzo ospiterà il progetto espositivo “Com’era / Com’è: dal 1895 a oggi”, promosso da Fondazione Banca d’Alba per raccontare l’evoluzione della società, dei linguaggi e dei costumi attraverso un confronto diretto tra passato e presente.

"Musei in Connessione": il focus tra MUDET e Museo "Federico Eusebio"

Il programma museale si attiva alle ore 18.30 con l’iniziativa "Percorsi incrociati", un gemellaggio che unisce il MUDET (Museo del Tartufo) e il Museo Civico Archeologico e Scienze Naturali "Federico Eusebio". Il punto di partenza è fissato proprio nel Cortile della Maddalena. I partecipanti si divideranno in due gruppi per una visita speculare: il primo blocco inizierà il percorso immersivo dal MUDET – scoprendo la biologia e il design del tartufo, oltre alle mostre fotografiche di Steve McCurry e Bruno Murialdo – per poi spostarsi al Museo Eusebio. Il secondo blocco seguirà il percorso inverso, partendo dalle collezioni archeologiche, paleontologiche e naturalistiche del territorio. Il pubblico potrà scegliere se completare l'intero tour o frequentarne una sola porzione. La partecipazione è gratuita; la prenotazione è consigliata a info@tuber.it.

Apertura serale e laboratori per bambini al MUDI

La proposta prosegue dalle 20.30 alle 23.00 presso il MUDI (Museo Diocesano di Alba), che propone un'apertura straordinaria per consentire la visita delle collezioni e dei reperti archeologici sotterranei. Alle ore 21.00, il MUDI dedica uno spazio ai piccoli visitatori (3-8 anni) con la lettura ad alta voce "Storie al Museo. Le avventure di gatto Nerone". L'appuntamento fa parte della rete "Che Storia", promossa dalla Biblioteca Civica di Alba e sostenuta da Regione Piemonte e Fondazione Compagnia di San Paolo per valorizzare i benefici della cultura sul benessere psicofisico. L'ingresso è gratuito; la prenotazione per la lettura è obbligatoria sulla piattaforma Artsupp. Info: 345.7642123 mudialba14@gmail.com.