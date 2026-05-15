venerdì 15 maggio
Il cast di &quot;Luce in sala&quot; riceve l'applauso del pubblico al &quot;Magda Olivero&quot; di Saluzzo
Settant'anni del Rotary Saluzzo in musica, risate e solidarietà
Leggi le ultime di: Eventi
 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 15 maggio 2026, 13:25

Settant'anni del Rotary Saluzzo in musica, risate e solidarietà

Con lo spettacolo "Luce in sala" il sodalizio saluzzese ha voluto sostenere la ricerca medica dell’ospedale pediatrico "Regina Margherita" di Torino

Il cast di &quot;Luce in sala&quot; riceve l'applauso del pubblico al &quot;Magda Olivero&quot; di Saluzzo

Il cast di "Luce in sala" riceve l'applauso del pubblico al "Magda Olivero" di Saluzzo

Il Rotary Saluzzo ha compiuto 70 anni. 

La festa di compleanno è stata la serata evento al Magda Olivero martedì 12 maggio, aperta alla cittadinanza grazie al contributo di importanti sponsor,  che hanno consentito la messa in scena dello spettacolo itinerante "Luce in sala" (regia Tatjana Callegari), nato per sostenere progetti pediatrici e di ricerca

Nella serata saluzzese si è legato a un importante progetto di solidarietà abbracciato dal Rotary  cittadino: il sostegno alla ricerca medica sull’osteosarcoma promossa dall’Ospedale "Regina Margherita" di Torino, per la battaglia contro una delle più gravi forme di tumore osseo infantile.

Divertimento generale con musica, comicità e coinvolgimento tra pubblico e il cast d'eccezione:  Giorgio Bolognese, Senso D’Oppio, Diego Casalis Aurus, Davide D’Urso, comico dei quartieri, Mauro Villata, Tita Giunta, Vocal Boutique e con la partecipazione di  Paolo Narbona e Benny Pizzuto

Il presidente Luigi Giulini Richard ha ricordato alla platea i valori del Rotary e ringraziato i soci per gli otto decenni di storia portati avanti con queste convinzioni profonde nell’obiettivo di essere d’aiuto agli altri e di mettere al servizio della comunità tempo e competenze professionali.

VB

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium