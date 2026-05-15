Settant'anni del Rotary Saluzzo in musica, risate e solidarietà

Il Rotary Saluzzo ha compiuto 70 anni.

La festa di compleanno è stata la serata evento al Magda Olivero martedì 12 maggio, aperta alla cittadinanza grazie al contributo di importanti sponsor, che hanno consentito la messa in scena dello spettacolo itinerante "Luce in sala" (regia Tatjana Callegari), nato per sostenere progetti pediatrici e di ricerca

Nella serata saluzzese si è legato a un importante progetto di solidarietà abbracciato dal Rotary cittadino: il sostegno alla ricerca medica sull’osteosarcoma promossa dall’Ospedale "Regina Margherita" di Torino, per la battaglia contro una delle più gravi forme di tumore osseo infantile.

Divertimento generale con musica, comicità e coinvolgimento tra pubblico e il cast d'eccezione: Giorgio Bolognese, Senso D’Oppio, Diego Casalis Aurus, Davide D’Urso, comico dei quartieri, Mauro Villata, Tita Giunta, Vocal Boutique e con la partecipazione di Paolo Narbona e Benny Pizzuto.

Il presidente Luigi Giulini Richard ha ricordato alla platea i valori del Rotary e ringraziato i soci per gli otto decenni di storia portati avanti con queste convinzioni profonde nell’obiettivo di essere d’aiuto agli altri e di mettere al servizio della comunità tempo e competenze professionali.