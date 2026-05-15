“Fossano in gioco… con l’Ancina” , tutto pronto per il grande evento in programma il 22 maggio

Venerdì 22 maggio tra le 17 e le 22 l’iniziativa “Fossano in gioco… con l’Ancina” promette di ravvivare il centro storico fossanese dal Duomo al Castello passando per via Roma e via Cavour.

E proprio l’antica dimora degli Acaja ne rappresenterà in qualche modo l’epicentro, dove saranno protagoniste due importanti associazioni: la prima, “I secondi figli”, è un prestigioso sodalizio culturale originario di Pisa e, insieme ai liceali, già a partire dalle 17 e fino alle 21 inscenerà giochi di ruolo incastonati in evocative scenografie dal sapore dantesco, non senza interagire col pubblico che potrà gustare lo spettacolo gratuito nel cortile interno del castello.

Pochi metri più in là, in piazza Castello dalle 21 sarà invece l’associazione cuneese “Vola Circus” a interpretare le tante dimensioni del “gioco” con suggestivi volteggi e acrobazie in grado d’intercettare l’attenzione.

Dall’Ancina non emergono ulteriori dettagli salvo l’invito, sincero e rivolto davvero a tutti, a cogliere l’opportunità di un’iniziativa che coinvolge centinaia di studenti in una costellazione di attività che ruoteranno sulla sfera del gioco in tutte le sue innumerevoli sfaccettature.



