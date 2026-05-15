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A Monterosso Grana e Pradleves quattro docufilm raccontano i territori che resistono
A Monterosso Grana e Pradleves quattro docufilm raccontano i territori che resistono
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Eventi | 15 maggio 2026, 09:33

A Monterosso Grana e Pradleves quattro docufilm raccontano i territori che resistono

L’iniziativa rientra nel progetto Valle Grana Cultural Village finanziato tramite fondi NextGenerationEU e gestito dal Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR

A Monterosso Grana e Pradleves quattro docufilm raccontano i territori che resistono

Venerdì 22 maggio a partire dalle 20.45, presso l’ex-scuola di Frise a Monterosso Grana, è in programma un incontro dal titolo “Dialoghi tra cinema e letteratura” organizzato dall’associazione Contardo Ferrini e dalla Libreria dell’Acciuga. 

L’incontro avrà inizio con la presentazione del libro “La felicità è quando non succede nulla” di Rocco Olita, un’esplorazione del ritorno alle radici attraverso l’Italia, dal Friuli alla Basilicata. 

A seguire, si terrà la proiezione del docufilm “Avenâl” di Anna Sandrini, un viaggio nelle Cave del Predil (Friuli), dove l’eco della miniera e la fatica del passato cercano riscatto in un futuro possibile. Sono in programma altre tre visioni l’1, 13 e 14 giugno. 

L’iniziativa rientra nel progetto Valle Grana Cultural Village promosso dai Comuni di Monterosso Grana e Pradleves finanziato tramite fondi NextGenerationEU e gestito dal Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR.

L'ingresso è libero con prenotazione all'indirizzo email associazione.contardoferrini@gmail.com

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