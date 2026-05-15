Cuneo, Beppe Lauria riparte da Vannacci: "Senza se e senza ma nel progetto di Futuro Nazionale" [FOTO E VIDEO]

Un nuovo tassello si aggiunge al mosaico politico della Granda. Questa mattina, nella sala dei gruppi consiliari del municipio di Cuneo, il consigliere di minoranza Beppe Lauria ha ufficializzato il suo ingresso in Futuro Nazionale, il movimento fondato dal generale ed europarlamentare Roberto Vannacci.

Un passaggio che segna la confluenza dell'esperienza di "Indipendenza!" nel nuovo progetto sovranista, con l’obiettivo dichiarato di creare un fronte identitario compatto. "Vannacci è il soggetto che per primo unisce le aree che sono a destra» ha dichiarato Lauria, sottolineando come l’adesione sia avvenuta «senza se e senza ma», con l'intento di portare in dote la tradizione della destra sociale.

Lauria, già responsabile nazionale degli Enti locali e delle relazioni internazionali di "Indipendenza", si occuperà ora di coordinare amministratori e militanti locali per la nuova sigla. "Io sono tra i soci fondatori del partito che abbiamo costruito insieme ad Alemanno nell'area sovranista — spiega il consigliere — essendo nato un soggetto forte in questo campo, abbiamo ritenuto utile mettere insieme tutte le aree. Oggi, il partito di Vannacci ha punti comuni nei quali ci riconosciamo e porteremo il nostro valore aggiunto».

Alla presentazione ha partecipato anche il segretario regionale Emanuele Pozzolo, primo deputato ad aderire al movimento dopo l'uscita da Fratelli d'Italia. Pozzolo ha ribadito la volontà di Futuro Nazionale di essere l’ago della bilancia di un centrodestra unito, ma fermo sui propri "paletti" programmatici. Una sfida che guarda già alle prossime scadenze elettorali, dalle amministrative fino alle politiche.

"Il centrodestra unito è un auspicio di Roberto Vannacci — ha chiosato Pozzolo — ma chiediamo che in Italia, in Piemonte e quindi a Cuneo, si rispettino alcune "linee rosse" che abbiamo tracciato. Sono paletti oltre i quali non è possibile intravedere un'unità. Noi lavoriamo perché la destra vinca le elezioni, e la destra vince quando è compatta".

Con l'ingresso di una figura d’esperienza come Beppe Lauria, Futuro Nazionale lancia dunque un segnale chiaro alla coalizione cuneese: la destra identitaria non intende recitare un ruolo di comprimaria, ma si pone come perno necessario per una tenuta politica che, per Pozzolo e Lauria, non può prescindere dalla coerenza dei valori.

Il percorso politico di Lauria inizia nelle fila del Movimento Sociale Italiano (MSI) e prosegue poi con Alleanza Nazionale. Fin dagli esordi si è distinto per un profilo battagliero, focalizzato sulla sicurezza, il decoro urbano e la difesa delle tradizioni locali, diventando un punto di riferimento per l'elettorato più conservatore della città.

È uno dei consiglieri più longevi della storia del Comune di Cuneo. La sua attività in Consiglio è segnata da un'opposizione spesso intransigente ma molto tecnica: è noto per la conoscenza profonda dei regolamenti comunali e della macchina amministrativa, strumenti che ha usato per incalzare le diverse giunte di centrosinistra.

Oltre al Comune, ha ricoperto il ruolo di assessore provinciale, con delega alla Montagna e alla Protezione Civile), dove ha lavorato a stretto contatto con le realtà montane della Granda. Ha corso diverse volte come candidato Sindaco di Cuneo, spesso alla guida di coalizioni di destra o liste civiche identitarie, riuscendo sempre a mantenere un "tesoretto" di voti personali molto solido, indipendentemente dai simboli di partito. Il suo recente passaggio a Futuro Nazionale con il generale Vannacci è l'ultima evoluzione di questo percorso: la ricerca di un contenitore sovranista che rimetta al centro i temi della "destra pura".