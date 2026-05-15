Nel weekend il M5S mettono a cantiere in Piemonte il campo progressista

Erano Meetup, ma in vista delle Politiche e Comunali 2027 il Movimento 5 Stelle ha lanciato a livello nazionale un nuovo processo di ascolto partecipato. "NOVA. Parola all’Italia", è un'iniziativa che punta a costruire il programma di Governo della coalizione progressista insieme alla società civile, non a tavolino.

Sanità, ambiente e scuola

Dopo Roma con il leader pentastellato Giuseppe Conte, l'iniziativa sabato 16 e domenica 17 maggio farà tappa in Piemonte. Obiettivo raccogliere idee, proposte e priorità sui grandi temi che riguardano il futuro del Paese, a partire da lavoro, sanità, ambiente, scuola, trasporti, diritti, sviluppo economico, welfare e qualità della vita nei territori.

Tutto l’evento si sviluppa a partire da una sola domanda: “Cosa deve fare il governo della coalizione progressista nei prossimi cinque anni per cambiare concretamente la vita delle italiane e degli italiani?”.

Le tappe

Gli spazi di confronto in Piemonte saranno otto, suddivisi nelle due giornate. Sabato 16 maggio Nova sarà protagonista a Torino (Corso Umbria 83, dalle 14 alle 21), Biella (Corso Pella 2B, dalle 9.30 alle 16), Novara (Sala Borsa di Piazza Martiri, dalle 14 alle 19), Gravellona Toce (via Trattati di Roma, dalle 9 alle 17), Bra (Hotel Cavalieri, dalle 10 alle 19), Asti (via Filippo Corridoni 51A, dalle 10 alle 17).

Domenica 17 maggio toccherà a Vercelli (Cascina Aranuova, dalle 9.30 alle 17) e Alessandria (Viale della Spinetta 180 a Spinetta Marengo, dalle 9.30 alle 17.30).

La successiva fase di Nova si terrà a fine giugno, con 300 persone selezionate per rappresentare tutte le componenti della comunità del MoVimento 5 Stelle (portavoce eletti, coordinatori, iscritti) e gli esterni coinvolti, in modo equilibrato per età, genere e distribuzione territoriale.

"A partire dai contributi raccolti negli oltre 100 eventi locali - spiega la coordinatrice regionale del M5S Sarah Disabato - partirà un confronto deliberativo con l’elaborazione delle principali raccomandazioni da portare al tavolo della coalizione progressista per la costruzione del programma di governo". L'assemblea del Movimento 5 Stelle concluderà il percorso votando per confermare i punti emersi dal processo partecipativo.