CALCIO ECCELLENZA / Fossano-Cuneo vale un posto agli spareggi nazionali

Si entra nel rush finale di stagione e, terminato il campionato di Eccellenza, i playoff promozione per la Serie D entrano nel vivo. Domenica 17 maggio andrà in scena la finale del girone B tra Fossano 1919 e AC Cuneo 1905. Fischio d’inizio alle 16 allo stadio “Angelo Pochissimo”.

I padroni di casa non hanno dovuto affrontare la semifinale playoff, grazie all’ampio vantaggio in classifica finale sulla Giovanile Centallo (in quanto quinta avrebbe dovuto affrontare i blues). I fossanesi avevano terminato il girone B di Eccellenza al secondo posto con 62 punti, frutto di 18 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte. Il Fossano ha segnato 73 gol e ne ha subiti 26, dati che hanno posto i blues, rispettivamente, in seconda e quinta posizione nelle speciali graduatorie.

L’allenatore Paolo Fresia si affiderà allo strapotere offensivo dei suoi, con il tridente Marchisone-Sangare-Giovinco che proverà ad essere ancora una volta decisivo. In porta confermato il giovane classe 2009 Fazio, in difesa sarà importante l’esperienza del trio Quitadamo-Cinquini-Marchetti, mentre a centrocampo spazio alla brillantezza di Angaramo e Bosio.

Il Cuneo arriva dal successo di misura per 2-1 nella semifinale playoff contro l’Albese. La truppa di mister Bianco ha superato i langaroli grazie alle reti di Nacci e Giraudo. I biancorossi avevano concluso la “regular season” in terza posizione con 60 punti, frutto di 17 vittorie, 9 pareggi e sole 4 sconfitte. Ottimo il rendimento in trasferta con ben 34 punti (i primi in questa speciale classifica assieme all’Alessandria). Gli ospiti possono contare sul secondo miglior attacco (73 reti segnate) e sulla miglior difesa del campionato (22 gol subiti in 30 incontri).

Il tecnico Danilo Bianco, presumibilmente, scenderà in campo con il consueto 4-3-3, modulo che spesso cambia a partita in corso tramutandosi in 4-3-1-2 o 4-2-3-1. Tra le armi delle “Aquile” c’è sicuramente la vastità della rosa, soprattutto nel reparto avanzato: in stagione si è più volte messo in mostra il terzetto Nacci-Gyimah-Caristo, con tutti i tre calciatori capaci di arrivare in doppia cifra in termini di reti. Chi non ha eccelso, almeno in termini realizzativi, è il centravanti Giuliano Regolanti che, complice un problema fisico, nelle ultime settimane ha trovato poco spazio: fondamentale sarà il suo pieno recupero e il suo apporto alla squadra, anche solo per uno spezzone di match.

In stagione le due formazioni si sono scontrate ben quattro volte. All’andata, in campionato, si giocò al “Pochissimo” dove finì 1-1 (Gyimah agguantò nel finale il pari dopo l’iniziale vantaggio di Angaramo), mentre, al ritorno, si giocò al “Paschiero” e a prevalere furono gli ospiti grazie al gol di Marchetti. Nei quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza, invece, a prevalere furono i biancorossi: gara-1 finì 1-1 (sigilli di Marchetti e Tall), mentre gara-2 terminò 1-0 con marcatura decisiva di Giuliano Regolanti.

Dunque, si preannuncia una sfida molto equilibrata e aperta ad ogni risultato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari sono previsti i supplementari, mentre non ci saranno calci di rigore. Quindi, se l’esito fosse ancora incerto al termine dei 120 minuti, a passare il turno sarebbe il Fossano, in virtù del miglior posizionamento in graduatoria.

L’incontro sarà diretto da Francesco Cavaliere di Torino, coadiuvato dagli assistenti Luca Lava e Nicola Barbero, entrambi di Alessandria.

La vincente di Fossano-Cuneo accede agli spareggi nazionali che inizieranno domenica 24 maggio con l’andata della semifinale: l’unica cuneese superstite affronterà la Solbiatese 1911 in casa. Il ritorno, in terra varesina, è previsto per sette giorni più tardi. L’eventuale finale promozione è in programma per il 7 e 14 giugno.