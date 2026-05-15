L’Under 19 del Cuneo Volley tra le prime dieci d’Italia alle Finali Nazionali 2026

Si è concluso con uno straordinario piazzamento tra le prime dieci squadre d’Italia il percorso dell’Under 19 Lab Travel Mercatò Cuneo alle BigMat Finali Nazionali Giovanili di categoria, andate in scena tra Parma e Piacenza dall’11 maggio. Un cammino di altissimo livello per la formazione allenata dai coach Tomatis e Barbiero, protagonista di una manifestazione affrontata con qualità, solidità e grande spirito di squadra.

L’avvio dei biancoblù è stato praticamente perfetto. Nella mattinata di martedì è arrivata una netta vittoria per 3-0 contro l’U.S. Volley Modica, superato con i parziali di 25-15, 25-16 e 25-14. Nel pomeriggio Cuneo ha poi concesso il bis, imponendosi ancora per 3-0 contro l’A.S.D. Elisa Volley Pomigliano (25-17, 25-17, 25-15), successo che ha garantito ai cuneesi la qualificazione anticipata ai quarti di finale della Fase Campioni Regionali.

Il percorso impeccabile nel Girone B si è completato nella mattinata di mercoledì, con un’altra prova convincente contro il Cus Cagliari. I ragazzi di coach Tomatis e Barbiero hanno infatti chiuso la fase a gironi a punteggio pieno grazie al successo per 3-0, maturato con i punteggi di 25-13, 25-19 e 25-12. Queste tre vittorie, tutte conquistate senza concedere set agli avversari, hanno permesso ai biancoblù di chiudere al primo posto la classifica avulsa e di affrontare così nei quarti di finale della Fase Campioni Regionali il Tonno Callipo Vibo Valentia, ottava classificata.

Nel pomeriggio di mercoledì i biancoblù hanno quindi proseguito il proprio cammino con un’altra prestazione di alto livello, superando proprio il Tonno Callipo Vibo Valentia con un netto 3-0 e conquistando così l’accesso alle semifinali della Fase Campioni Regionali. Dopo un primo set combattuto, chiuso 25-22, i cuneesi hanno preso progressivamente il controllo della gara, imponendosi anche nei due parziali successivi per 25-21 e 25-15 grazie a una prova solida e continua sotto tutti gli aspetti.

La corsa dei ragazzi di Cuneo si è poi interrotta nella mattinata di giovedì contro l’Itas Trentino, formazione che si è imposta per 3-0 conquistando il passaggio del turno. Si chiude comunque con un bilancio estremamente positivo l’esperienza nazionale della Lab Travel Mercatò Cuneo, protagonista di un percorso di grande spessore culminato con quattro vittorie e una sola sconfitta, risultato che ha permesso ai biancoblù di tornare tra le migliori realtà del panorama giovanile italiano anche in questa categoria.

Al termine dell’ultima gara, coach Daniele Tomatis ha commentato il percorso della formazione biancoblù e la crescita mostrata nel corso della stagione:





« Queste Finali Nazionali sono state un’ottima manifestazione, affrontata dai ragazzi nella maniera giusta. Abbiamo fatto un torneo in crescendo a livello di prestazioni; ovvio che l’ingresso tra le prime otto d’Italia sarebbe stata la ciliegina sulla torta per la stagione. Ci siamo scontrati contro una Trento che ha fatto una partita di livello veramente alto e abbiamo dovuto accettare la sconfitta. I ragazzi si sono comportati al meglio dalla prima all’ultima partita, hanno dimostrato che il lavoro svolto durante tutta la stagione ha portato alla crescita dei singoli e della squadra e a miglioramenti significativi importanti. Questo risultato deve essere, per la società, per i ragazzi e per lo staff, un punto di partenza e non di arrivo, sia per chi sarà ancora con noi il prossimo anno sia per i ragazzi che terminano il percorso nel settore giovanile e andranno a confrontarsi con il mondo della pallavolo senior. Personalmente ci tengo a ringraziare i ragazzi per i risultati ottenuti, per l’impegno e la responsabilità dimostrati durante l’anno, perché abbiamo svolto una mole di lavoro veramente significativa e non era scontata questa loro disponibilità».

Le Finali Nazionali hanno rappresentato anche l’ultimo capitolo del percorso giovanile per diversi atleti del gruppo biancoblù, al termine di una stagione intensa e ricca di crescita. A commentare l’esperienza è il centrale e capitano Emanuele Barberio, che al termine dell’ultima gara ha espresso le proprie sensazioni:



« Sapevamo che contro l’Itas Trentino sarebbe stata una partita molto difficile, e il risultato lo dimostra. Nonostante il 3-0, credo che abbiamo giocato con carattere, senza mai smettere di lottare. Questo torneo ci lascia tanto, perché arrivare fin qui non era scontato e, durante tutta la stagione, abbiamo dimostrato di essere un gruppo unito, capace di crescere partita dopo partita. Personalmente, sono orgogliosissimo di essere stato il capitano di questa squadra: il percorso che abbiamo fatto insieme quest’anno vale tantissimo e porterò con me ogni momento vissuto con i miei compagni».

Anche il direttore tecnico del settore giovanile Mario Barbiero ha commentato con soddisfazione il percorso della squadra e l’annata appena conclusa, tracciando un bilancio del lavoro svolto e dei risultati ottenuti dal gruppo biancoblù:

« Terminiamo le Finali Nazionali, una cavalcata meravigliosa che abbiamo iniziato a inizio stagione laureandoci campioni regionali senza mai avere un attimo di esitazione, con il campionato di Serie C dove abbiamo combattuto ogni partita e ci siamo ritrovati poi nelle zone medio-alte della classifica. Credo che questa sia veramente un’annata straordinaria per questi ragazzi, che è culminata con queste Finali Nazionali giocate a Piacenza e Parma, che ci collocano tra le migliori dieci squadre italiane giovanili. Credo che la società e lo staff tecnico siano soddisfattissimi di questo gruppo che ha lavorato con tanta tenacia. Abbiamo portato avanti i principi del nostro progetto Fioi e alcuni di questi ragazzi cominceranno pian piano a fare parte di squadre veramente importanti: per loro si apre un futuro roseo. Le Finali Nazionali sono state ottime: abbiamo giocato cinque partite, quattro vinte e una persa. L’unica sconfitta è arrivata contro l’Itas Trentino, una squadra di assoluto livello, e quindi possiamo ritenerci estremamente soddisfatti. Ringrazio tutti i ragazzi, soprattutto quelli che usciranno quest’anno dal settore giovanile e approderanno a squadre più importanti e di alto livello. Grazie a tutti».



Under 19 Lab Travel Mercatò Cuneo: Baldi Umberto, Ballari Carlo, Barberio Emanuele, Bertone Andrea, Bonsignore Luca, Di Giulio Emanuele, Dobrev Cristian, Drocco Leonardo, Girardi Giovanni, Giraudo Federico, Marino Fabrizio, Revelli Andrea, Rosati Leonardo, Scatragli Duccio.

I All: Daniele Tomatis

II All: Mario Barbiero

Scout: Giulia Merola