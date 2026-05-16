Coda di inverno sulla Granda con ultime nevi in quota e temperature crollate in tutta la provincia

Temperature in forte calo e l’ultima spolverata di neve sulle vette della Granda.

Non hanno tradito le aspettative, le previsioni degli esperti in merito agli effetti portati dalla perturbazione che nelle scorse ore ha investito il Piemonte meridionale e la Granda in particolare

Ancora nel pomeriggio di ieri, venerdì 15 maggio, temporali di media e forte intensità hanno investito diverse zone della provincia con valori di pioggia arrivati sino ai massimi di Frabosa Soprana (27,3 millimetri nelle ultime 24 ore alla stazione di rilevamento di Borello).

Ovunque si è registrato un netto abbassamento delle temperature, che sopra i 2mila metri sono arrivate sino ai -11.6 °C registrati da Arpa ai 3.320 m di altitudine della stazione Monviso di Pontechianale, seguita dai -8.6 °C rilevati alla stazione di Rocca dell’Abisso (2.740 metri), in territorio di Entracque e dai -5.1 °C segnati alle 3.30 di questa mattina alla stazione di Colle Lombarda a Vinadio (2.305 m s.l.m.).

Valori decisamente "freschi" anche nelle città coi 3.6°C di minima a Mondovì, 4.4°C a Fossano, 5.6°C a Cuneo (stazione Cascina Vecchia), 5,9°C nella zona di Savigliano (stazione di Marene) 6°C a Bra, 6.4°C ad Alba e 6.9°C a Saluzzo, tutte in orari compresi tra le 6 e le 6.30 di questa mattina.

Infine la neve, con quella che sarà probabilmente l’ultima spolverata di questa primavera. Sempre affidandosi alle rilevazioni di Arpa si annotano i 12 centimetri di neve al suolo registrati ai 2.020 metri della stazione di Diga del Chiotas a Entraque (dove il medesimo valore alle ore 8 di ieri era pari a 0); i 16 centimetri della stazione di Limone Pancani a Limone Piemonte (1885 m; dai 2 centimetri di ieri); i 44 centimetri segnati ai 2685 metri della stazione di Colle dell’Agnello a Pontechianale (dai 32 cm di giovedì) e i 42 cm della stazione di Ormea-Stanti (1928 m s.l.m; dai 24 centimetri delle 6 di ieri).

"L'allontanamento della perturbazione verso est – era la previsione diffusa ieri da Arpa – garantirà per il fine settimana tempo stabile e soleggiato, con precipitazioni residue che ancora interesseranno l'Appennino nella mattinata di domani e un graduale aumento delle temperature. Un nuovo possibile peggioramento del tempo è atteso per la giornata di lunedì".