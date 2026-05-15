Il saluzzese Francesco Piccat al Salone del Libro con la traduzione di “All’ebbrezza”

Ci sarà anche il saluzzese Francesco Piccat tra i protagonisti del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Domani, sabato 16 maggio alle 19, nello stand Editori Veneti al Padiglione Oval (stand T138-U137), sarà infatti presentato “All’ebbrezza. La prima volta in ogni sorso” di Alicia Dorey, pubblicato da Kellermann Editore nella traduzione italiana firmata proprio da Piccat.

L’opera, uscita in Francia con il titolo “À nos ivresses” per l’editore Flammarion, ha ricevuto il Prix Jean Carmet 2023. Giornalista per importanti testate come Le Figaro, Paris Match e Madame Figaro, Alicia Dorey affronta nel libro il tema dell’ebbrezza non come semplice esperienza legata al vino, ma come dimensione esistenziale e profonda dell’essere umano.

Più che un testo dedicato all’enologia, il volume si presenta come una riflessione letteraria sul rapporto tra corpo, tempo e coscienza. Attraverso una scrittura intensa e analitica, l’autrice esplora temi come desiderio, memoria, perdita di controllo e identità, interrogando la dimensione sensoriale e psicologica dell’esperienza umana.

Per Francesco Piccat, il lavoro di traduzione ha rappresentato una sfida complessa: restituire in italiano una voce narrativa precisa e filosofica, mantenendone intatti il ritmo e la densità espressiva dell’originale francese.

Piccat aveva già approfondito il mondo del vino con il libro “Champagne – passato, presente e futuro di un vino leggendario”, sempre pubblicato da Kellermann Editore, un viaggio tra storia, tradizione e prospettive future dello storico vino francese.

Alla presentazione al Salone interverranno, oltre al traduttore saluzzese, la stessa Alicia Dorey collegata dalla Francia e la giornalista Elisabetta Tiveron. Al termine dell’incontro è prevista una degustazione di vini realizzata in collaborazione con AIS Torino.