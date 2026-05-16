Passerella e ascensori della stazione di Alba, i pendolari tornano a chiedere interventi

La situazione della passerella della stazione ferroviaria di Alba continua a preoccupare il Comitato dei pendolari di Alba, che torna a segnalare problemi legati agli ascensori fuori servizio e al progressivo deterioramento della struttura.

Il tema sarà portato anche all’incontro mensile in videoconferenza in programma martedì 26 maggio alle 16, convocato con rappresentanti di AMP, Trenitalia e RFI e aperto alle associazioni dei viaggiatori delle linee piemontesi e alle associazioni dei consumatori.

Secondo quanto riferito dal Comitato, almeno uno dei due ascensori della passerella risulta inutilizzabile ormai da mesi, nonostante fossero arrivate indicazioni su un possibile ripristino entro il mese scorso.

“Ad Alba almeno uno dei due ascensori è fuori servizio da mesi”, spiegano i pendolari. “Avevamo ricevuto indicazioni su una riparazione entro il mese scorso, ma la situazione non è ancora stata risolta”.

Le criticità riguardano però più in generale l’intera passerella, dove continuano a crescere i danni ai pannelli vetrati.

“La situazione della passerella resta critica”, osserva il Comitato. “Il numero di vetri frantumati o mancanti continua ad aumentare, mentre gli ascensori, quando vengono ripristinati, spesso restano funzionanti per poco tempo”.

Da qui la richiesta di comprendere se all’origine dei problemi vi siano episodi di vandalismo oppure criticità legate alla manutenzione.

“Vorremmo capire se ci siano atti vandalici oppure problemi negli interventi manutentivi”, spiegano i pendolari. “Per questo torniamo a chiedere maggiori controlli, più sorveglianza e un potenziamento del sistema di videosorveglianza, oltre alla chiusura notturna della stazione”.

Il Comitato distingue comunque la questione infrastrutturale da quella del servizio ferroviario, rispetto al quale viene riconosciuto un miglioramento negli ultimi mesi.

“Sul fronte del servizio continuiamo a registrare dati positivi, al netto di singoli episodi o soppressioni”, sottolineano i pendolari. “Sulla situazione infrastrutturale della stazione, invece, alcuni problemi restano aperti”.

Con l’arrivo dell’estate e l’aumento della frequentazione della stazione anche nelle ore serali, il Comitato ritiene necessario un ulteriore rafforzamento della manutenzione e dei controlli di sicurezza.

“La maggiore presenza di persone e giovani nelle serate estive rende ancora più urgente intervenire sulla manutenzione e sulla sicurezza della passerella”, conclude il Comitato.