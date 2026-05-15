A un anno dall’inaugurazione “Il Sogno dei Gerba” è diventato il cuore disneyano di Savigliano

Nel centro storico di Savigliano, in via Beggiami 5, tra scaffali colmi di fumetti Disney e vinili senza tempo, continua a vivere il ricordo di Francesco e Federico Gerbaldo ne ‘Il Sogno dei Gerba’.

Inaugurato il 9 maggio 2025, in occasione della manifestazione Savix Comics & Bricks, ‘Il Sogno dei Gerba’ è diventato in un solo anno un punto di riferimento per appassionati, famiglie, collezionisti e curiosi arrivati anche da fuori città.

Lo spazio nasce per custodire e condividere l’immensa collezione costruita negli anni da Francesco Gerbaldo, giornalista del Corriere di Savigliano e grande esperto del mondo Disney, scomparso prematuramente nel 2022 a 42 anni. Due anni prima era mancato anche il fratello Federico, morto nel 2020 a 37 anni, appassionato di musica e collezionista di vinili.

Oggi quel patrimonio culturale continua a vivere grazie alla determinazione della mamma, Adonella Fiorito, e all’aiuto di amici e volontari che hanno trasformato un piccolo locale nel centro di una storia fatta di memoria, passione e condivisione.

Durante l’ultima edizione di Savix Comics & Bricks, svoltasi lo scorso finesettimana, il locale è stato meta continua di visite, con famiglie, bambini e collezionisti entrati per sfogliare fumetti, ascoltare racconti. Tra le iniziative più apprezzate anche i laboratori e la presenza di disegnatori Disney che hanno realizzato sketch per i più piccoli.

“Quando Francesco non c’era più – racconta Adonella Fiorito – ho iniziato anche a regalare alcune cose, perché non sapevo davvero cosa farmene. Sono quasi ventimila volumi, una quantità immensa. Gli amici di Francesco mi hanno fatto capire che quella collezione aveva un valore enorme per gli appassionati e per gli studiosi del fumetto Disney”.

Una passione nata fin da bambino e cresciuta negli anni fino a diventare una delle collezioni Disney più importanti d’Italia. Francesco collaborava con Disney e con il magazine ‘Papersera’, progetto che aveva ideato e seguito personalmente insieme ad altri appassionati.

“Collezionava fumetti e libri Disney in tutte le lingue – ricorda la mamma Adonella –. Aveva materiale ovunque: nella sua casa, in garage, perfino nella casa in montagna. Quando abbiamo dovuto svuotare tutto, grazie a tanti amici siamo riusciti a catalogare e sistemare migliaia di volumi”.

Determinante l’aiuto degli amici dell’associazione Papersera, tra cui Fabio Del Prete e Davide Del Gusto, che hanno collaborato alla catalogazione della raccolta.

Adonella Fiorito, presidente del centro antiviolenza “Mai + Sole” da lei fondato a Savigliano, è stata l’anima del progetto nato per custodire e condividere l’immenso patrimonio culturale lasciato dai figli Francesco e Federico Gerbaldo.

“Ho pensato di acquistare un piccolo locale in via Beggiami – spiega Fiorito – che un tempo era stata la prima bottega di “Mai + Sole”, e trasformarlo in uno spazio dedicato a Francesco e Federico (I Gerba come li chiamavano gli amici n.d.r.). Poco per volta tutto ha preso forma”.

Oggi ‘Il Sogno dei Gerba’ custodisce oltre 15 mila pubblicazioni sistemate sugli scaffali, anche se una parte della collezione deve ancora essere ordinata. La Disney continua inoltre a inviare settimanalmente le nuove uscite, consultabili liberamente dai visitatori.

“Non è un negozio – sottolinea Fiorito – ma un luogo dove fermarsi, leggere, parlare, incontrarsi. Ci piacerebbe che diventasse sempre di più un punto di riferimento per le scuole e per i bambini. Molte classi scolastiche sono già venute a trovarci”.

Tra i progetti futuri ci sono letture animate, incontri e attività dedicate ai più piccoli, oltre all’organizzazione di aperture regolari grazie alla disponibilità di volontari.

Intanto, a un anno dall’inaugurazione, quel piccolo spazio nato da un dolore immenso è riuscito a trasformarsi in qualcosa di prezioso per tutta la città: un luogo dove il tempo sembra fermarsi tra le pagine di Topolino, i ricordi di famiglia e la passione contagiosa di Francesco e Federico.