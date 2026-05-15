venerdì 15 maggio
Enrico Giraudo nella mostra dedicata all'Aido
Verzuolo, inaugurata a Palazzo Drago la mostra Aido dedicata al valore della donazione
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Attualità | 15 maggio 2026, 20:22

Verzuolo, inaugurata a Palazzo Drago la mostra Aido dedicata al valore della donazione

Fino a martedì l’esposizione sarà aperta al pubblico ogni pomeriggio con ingresso libero: un’occasione per riflettere sull’importanza del “dono” per la vita

Enrico Giraudo nella mostra dedicata all'Aido

Enrico Giraudo nella mostra dedicata all'Aido

È stata inaugurata oggi, venerdì 15 maggio, a Verzuolo la mostra promossa da Aido ( Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule), allestita negli spazi di Palazzo Drago, in via Marconi.

Ad aprire ufficialmente l’esposizione è stato il presidente della sezione provinciale Enrico Giraudo, che ha sottolineato l’importanza della sensibilizzazione sul tema della donazione di organi.

La mostra resterà visitabile fino a martedì prossimo e sarà aperta tutti i pomeriggi dalle 15,30 alle 18 con ingresso libero.

L’iniziativa vuole offrire ai visitatori un momento di riflessione sul valore del “dono” come gesto capace di salvare vite e dare speranza a molte persone. Attraverso pannelli informativi e materiali divulgativi, il percorso espositivo affronta il tema della donazione in modo semplice e coinvolgente, mettendo al centro solidarietà, consapevolezza e attenzione verso il prossimo.

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