Verzuolo, inaugurata a Palazzo Drago la mostra Aido dedicata al valore della donazione

È stata inaugurata oggi, venerdì 15 maggio, a Verzuolo la mostra promossa da Aido ( Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule), allestita negli spazi di Palazzo Drago, in via Marconi.

Ad aprire ufficialmente l’esposizione è stato il presidente della sezione provinciale Enrico Giraudo, che ha sottolineato l’importanza della sensibilizzazione sul tema della donazione di organi.

La mostra resterà visitabile fino a martedì prossimo e sarà aperta tutti i pomeriggi dalle 15,30 alle 18 con ingresso libero.

L’iniziativa vuole offrire ai visitatori un momento di riflessione sul valore del “dono” come gesto capace di salvare vite e dare speranza a molte persone. Attraverso pannelli informativi e materiali divulgativi, il percorso espositivo affronta il tema della donazione in modo semplice e coinvolgente, mettendo al centro solidarietà, consapevolezza e attenzione verso il prossimo.