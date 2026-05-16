Alba: un corso gratuito per i giovani che vogliono raccontare l’ambiente

Prenderà il via ad Alba il prossimo 26 maggio il corso gratuito di comunicazione ambientale promosso dall’Ufficio Informagiovani e inserito all’interno del progetto “A.GI.LA – Ambiente, Giovani e Lavoro” finanziato dalla Regione Piemonte a valere sul bando “Piemonte per i Giovani”.

Il percorso, tenuto da Aica-Associazione Internazionale Comunicazione Ambientale, è rivolto a giovani dai 15 ai 34 anni interessati a sviluppare competenze nella comunicazione ambientale, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici per raccontare in modo efficace i temi legati alla sostenibilità, riconoscere e contrastare fenomeni come il greenwashing e costruire contenuti chiari, corretti e coinvolgenti.

Il corso, della durata di 24 ore, si svilupperà attraverso una formula flessibile con 7 incontri teorici online in orario pre-serale. Il primo incontro, del 26 maggio, sarà dedicato all’introduzione alla comunicazione ambientale, ai suoi linguaggi – verbale, visivo e non verbale – e ai concetti chiave della sostenibilità, come gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) e la comunicazione etica.

A seguire saranno affrontati vari argomenti quali: la costruzione di una strategia comunicativa, analizzando strumenti come il piano editoriale, la definizione del target e la gestione del budget, lo storytelling, con un focus su narrazione, emozioni e tecniche per rendere più efficaci i messaggi legati all’ambiente, la comunicazione visiva e digitale, per concludere con incontri dedicati al giornalismo, alla scrittura e all’organizzazione di eventi sostenibili nonchè public speaking.

Il percorso sarà arricchito da 3 incontri in presenza durante i quali i partecipanti, suddivisi in gruppi, realizzeranno progetti di comunicazione che saranno poi presentati in un momento conclusivo.

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per iscriversi è possibile compilare il modulo al seguente link: https://forms.gle/N6WH6QLczan8nDX58

Dichiara l’assessora al Protagonismo Giovanile Lucia Vignolo: "Questa iniziativa è un’occasione per mettersi in gioco, acquisire nuove competenze e contribuire in modo attivo alla diffusione di una cultura della sostenibilità, partendo proprio dai giovani".