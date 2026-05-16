Il Comune di Farigliano potenzia la manutenzione del territorio: acquistata la nuova Mecalac 7MWR [FOTO]

Il Comune di Farigliano ha acquisito una nuova Mecalac 7MWR, macchina operativa moderna, sicura e altamente versatile, completa dei seguenti accessori professionali: Trincia forestale

Benna scavafossi, Forca pallet, Benna per scavo, Pala per sgombero neve e per caricare la terra.



L’investimento complessivo, pari a 169.000 euro, è stato effettuato tramite la ditta Comai e finanziato mediante mutuo con la Banca Alpi Marittime.



La macchina sarà in dotazione ai cantonieri comunali, con l’obiettivo di ridurre significativamente il ricorso a ditte esterne. Ciò permetterà al Comune di eseguire direttamente molti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, generando un risparmio che contribuirà a calmierare – se non coprire del tutto – la rata annuale del mutuo.



La Mecalac 7MWR sostituisce la vecchia terna comunale, ormai obsoleta e non più rispondente agli standard di sicurezza. Oltre ai frequenti guasti, il mezzo presentava un grave problema: i fumi di scarico entravano in cabina, rendendo insalubre l’ambiente di lavoro per gli operatori. Dopo oltre trent’anni di servizio, la terna è stata avviata alla demolizione, un momento che ha commosso i cantonieri che l’hanno vista lavorare per decenni.



La nuova macchina è inoltre dotata di un sistema satellitare di localizzazione, fondamentale per la tutela del patrimonio comunale e un efficace deterrente contro i furti.

Questo investimento rappresenta una scelta strategica, volta a migliorare la sicurezza dei dipendenti, aumentare l’efficienza operativa del Comune e ridurre nel tempo la spesa corrente grazie ai lavori eseguiti in autonomia.



"L’Amministrazione comunale è certa che i cittadini, dicono dal Comune, comprenderanno il valore e la lungimiranza di questa decisione, pensata per il bene del territorio e della collettività".