Sampeyre, incontro pubblico dedicato alla prevenzione di truffe e furti

Giovedì 14 maggio, nella sala consiliare del Municipio di Sampeyre, il comandante della Stazione dei Carabinieri di Sampeyre, Luogotenente Andrea Rocco, affiancato dal Carabiniere Dominga Labanca ha tenuto un incontro pubblico dedicato alla prevenzione di truffe e furti. Durante l’incontro sono state illustrate le principali modalità con cui vengono messi in atto tentativi di raggiro ai danni dei cittadini: truffe telefoniche, falsi messaggi inviati tramite sms o altre applicazioni di messaggistica, email fraudolente si sono purtroppo ormai affiancate ai tentativi di accesso alle abitazioni con falsi pretesti, tuttora messi in atto specialmente in territori montani e nelle piccole comunità che vi abitano. I militari hanno fornito consigli pratici e indicazioni concrete sui comportamenti da adottare in caso di situazioni sospette, evidenziando l’importanza di non fornire mai dati personali o bancari a sconosciuti e di contattare immediatamente le forze dell’ordine in caso di dubbi o se si sono riscontrate anomalie di qualsiasi tipo. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con il Comune di Sampeyre e la Polizia Locale, ha visto una buona partecipazione di cittadini.

"La sicurezza passa anche attraverso la consapevolezza e l’informazione – ha detto il sindaco Roberto Dadone, presente all’incontro –. Occasioni come questa sono utili per aiutare la popolazione a riconoscere situazioni potenzialmente pericolose e per rafforzare il rapporto di fiducia e collaborazione tra cittadini, amministrazione comunale e forze dell’ordine".

In conclusione dell’incontro è stato ribadito che l’attività di prevenzione proseguirà anche nei prossimi mesi: i Carabinieri della Stazione di Sampeyre continueranno infatti l’attività divulgativa e informativa sul territorio, anche attraverso iniziative “porta a porta”, con l’obiettivo di contenere i danni provocati da questo genere di reati e mantenere alta l’attenzione soprattutto nei confronti delle persone più fragili. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione promosso dalle forze dell’ordine locali: i Carabinieri di Sampeyre, di concerto con le altre Stazioni del territorio, propongono questi incontri ogni anno con cadenza regolare, anche in altri Comuni della valle, nella ferma convinzione che l’informazione e la collaborazione tra istituzioni e cittadini rappresentino uno degli strumenti più efficaci per prevenire truffe e furti.



