"L'onda verde" degli AIB Piemonte travolge Ceva per il Raduno provinciale

Ha preso ufficialmente il via oggi, sabato 16 maggio, il Raduno Provinciale del Corpo Volontari Aib Piemonte (Antincendi Boschivi). La città di Ceva travolta dall'"onda verde" del volontariato locale per due giorni, accolti i rappresentanti delle squadre attive su tutto il territorio della provincia di Cuneo.

Un fine settimana ricco di eventi che unisce la sensibilizzazione alla cura del territorio, la valorizzazione delle bellezze locali e il divertimento per tutte le età.

Oggi: divertimento, sport e territorio per grandi e piccini

La giornata di oggi è interamente dedicata al coinvolgimento della cittadinanza e delle famiglie, con un programma fitto di appuntamenti iniziato fin dal mattino:

Per i più piccoli: in piazza Gandolfi "AIB LAND", dove i bambini hanno la possibilità di "diventare volontari per un giorno" guidando mini mezzi su un percorso a ostacoli e provando l'emozione di spegnere un vero (seppur simulato) incendio. In contemporanea, in piazza Vittorio Emanuele II, è attivo lo stand del Truccabimbi, gestito in collaborazione con l'associazione Art.Ika e il CSV Cuneo.

In sella all'E-Bike: per gli amanti dello sport e della natura, sono partiti i tour guidati gratuiti (con possibilità di noleggio in loco) alla scoperta delle valli Cebane, organizzati in collaborazione con SlowBikePiemonte e Cônitours. Due i percorsi disponibili: il "Giro Lungo" di circa 30 km e il "Giro Breve" di 10 km adatto a tutti.

Cultura e panorama: porte aperte anche per la storica Torre Sara (Torre Soraglia). Grazie alla collaborazione con il C.A.I. - Alpinismo Giovanile di Ceva, i visitatori possono salire in cima per godersi una spettacolare vista panoramica sulla città e sulle valli circostanti, percorrendo il sentiero che porta fino alla suggestiva Panchina Gigante.

Esposizione: presso le scuole medie è stata aperta la palestra di roccia, mentre nelle piazze è possibile ammirare da vicino i mezzi e le attrezzature d'emergenza che i volontari utilizzano quotidianamente per la tutela dei nostri boschi.

Domani: il giorno dell'orgoglio Aib con la sfilata provinciale

Se oggi è la giornata della festa e della condivisione, domani, domenica 17 maggio, sarà il momento più istituzionale e solenne del raduno, volto a celebrare l'impegno instancabile di chi vigila sulla sicurezza del territorio.

Ecco il programma della giornata di domani:

Ore 08:00: Ritrovo di tutti i volontari della provincia nelle piazze cittadine.

Ore 09:00: Saluto delle Autorità locali e regionali.

Ore 09:30: L'evento clou, la sfilata per le vie della città di Ceva. Un lungo corteo colorato di divise ed entusiasmo che mostrerà alla cittadinanza la forza e la compattezza del corpo della provincia di Cuneo.

Ore 11:00: Santa Messa solenne presso il Duomo di Ceva.

A chiudere la manifestazione, dopo l'estrazione dei premi della lotteria A.I.B., ci sarà il tradizionale pranzo riservato ai volontari, un momento conviviale fondamentale per fare squadra e ricaricare le energie in vista della prossima stagione estiva antincendi.

L'evento è stato reso possibile grazie alla sinergia tra la Squadra Aib e Protezione Civile di Ceva (attiva dal 1977), i volontari di Priero, il Comune, il CSV Cuneo e numerose associazioni partner del territorio.