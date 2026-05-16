Saluzzo: “La situazione dei colombi in città resta da monitorare costantemente”

Dai consiglieri di minoranza di Saluzzo Conte, Damiano, Giordana, Capitini, Daniele, Sanzonio riceviamo e pubblichiamo:

Prendiamo atto dei dati emersi dal censimento del colombo di città commissionato dall’Amministrazione di Saluzzo al dr. Fasano, noto professionista.

Lo studio - che è pur sempre una stima, come tutti i censimenti di fauna selvatica - rileva con nostra sorpresa che il numero dei colombi é lo stesso del 2012 (poco meno di 5 mila esemplari), segno che la popolazione di volatili non è cresciuta.

Peccato che autorevoli studi scientifici parlino di tassi di incremento minimo del 40% (massimo del 150% all'anno) con 5/ 6 piccoli annui/ coppia.

Lo studio attesta che in centro città i numeri sono elevati, mentre sono più bassi altrove, in periferia e nelle aree rurali, anche in conseguenza di un conteggio più difficoltoso.

Diverse zone di Corso Roma e del primo centro storico sono state comunque definite "rosse" per le densità presenti. I tecnici hanno consigliato all'amministrazione di emettere (e poi far rispettare) ordinanze sindacali rivolte ai proprietari di immobili per applicare accorgimenti architettonici, quali la chiusura degli spazi per rendere più difficoltosa la nidificazione, la gestione degli stabili disabitati e dissuadere la pratica del foraggiamento.

Da parte nostra, coscienti che la questione non sia di facile risoluzione soprattutto nell'ambiente urbano, abbiamo rimarcato come esista un evidente danno anche al patrimonio storico e artistico della città, mentre molti saluzzesi ed esercizi pubblici vivano una situazione di oggettivo disagio legata alla presenza dei colombi.

È fatto di questi giorni la segnalazione di un'elevata concentrazione di colombi presso il polo scolastico Rosa Bianca, dove i volatili presenti in gran numero pare condizionino persino gli intervalli scolastici, in evidente ricerca di fonti alimentari.

Confidiamo pertanto che l’amministrazione possa dialogare e coinvolgere anche gli enti Provincia di Cuneo, oltre che ASL CN 1, per monitorare costantemente la situazione e, se del caso, trovare soluzioni concrete.