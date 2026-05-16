Magliano Alpi, il videoappello del candidato sindaco Belgrano all'avversaria per un confronto pubblico [VIDEO]

Il candidato sindaco Francesco Belgrano candidato sindaco a Magliano Alpi con la lista "Magliano Riparte" lancia un videoappello alla sua sfidante per un confronto pubblico con i loro elettori.





"Buongiorno e buon fine settimana a tutti!



In questi giorni sto incontrando molti di voi e sto condividendo le nostre proposte per il paese. Ho visto che c'è parecchia curiosità e interesse, e questo mi dà grande energia.



Proprio perché il voto sia davvero consapevole, credo che sarebbe molto importante che entrambi i candidati presentassero il loro programma in un incontro pubblico e si confrontassero insieme ai cittadini sulle proposte e i progetti per Magliano.



Un mese fa l'Unione Monregalese ci ha invitati a un confronto pubblico. Abbiamo subito accettato, perché crediamo fermamente che un confronto costruttivo rappresenti il migliore punto di partenza per questo nuovo percorso amministrativo che ci vedrà coinvolti entrambi nei prossimi cinque anni. La candidata avversaria ha invece declinato l'invito. Nonostante questo, rinnovo oggi pubblicamente la mia disponibilità e il mio invito: c'è ancora una settimana, e il tempo per organizzare un incontro ci sarebbe.



I cittadini di Magliano meritano di poter scegliere con piena consapevolezza. Sarebbe bello poterli incontrare insieme."