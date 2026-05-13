Cuneo: donati 30 “polpetti” alla Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale

Lo scorso weekend Octopolis Foundation ha consegnato 30 “polpetti 100% di cotone”, realizzati da “Le Creazioni di Nuvola”, alla Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale di Cuneo.

La Octopus Therapy è un progetto terapeutico che utilizza piccoli polpi all'uncinetto in cotone per confortare i neonati prematuri, ricordando il cordone ombelicale. L’interazione con i tentacoli di questi peluche aiuta i prematuri a stabilizzare il loro respiro e la loro frequenza cardiaca.

La consegna è avvenuta tramite il presidente Cav. Antonio Rancati dell’associazione Octopolis Foundation e Lorena Picariello de “Le Creazioni di Nuvola”.

“Questi generosi gesti sono per noi importanti perché danno supporto ai nostri piccoli pazienti e rappresentano un segno di forte solidarietà con le loro famiglie” - dichiara il direttore della struttura complessa Neonatologia e TIN Andrea Sannia - “Rafforzano inoltre il processo di umanizzazione delle cure, e questo è un elemento indispensabile in un settore altamente tecnologico come quello della Terapia Intensiva Neonatale. È ormai noto da anni il ruolo fondamentale svolto dalla “Care” sui pazienti più fragili in termini di sviluppo neurologico e di benessere. Ringrazio pertanto Octopolis Foundation, il suo presidente e i volontari per la bellissima iniziativa”.